Diaz-Canel'den Trump'a Sert Tepki

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya petrol satan ülkelere tarife uygulanmasına yönelik kararname imzalamasına ilişkin, "(Trump) Küba ekonomisini boğmayı hedefliyor." ifadesini kullandı.

Diaz-Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın Küba'ya petrol sağlayan ülkelere yönelik tarife uygulanması kararına "sert" tepki gösterdi.

Trump'ın çevresindekiler tarafından "yalanlarla" aldatıldığını iddia eden Diaz-Canel, "Siyaset yapan ve halkımızın acıları üzerinden zenginleşenlerin pazarladığı yalan bir bahane ve içi boş argümanlarla Başkan Trump, Küba ile egemen bir şekilde petrol ticareti yapan ülkelere gümrük vergileri dayatarak, Küba ekonomisini boğmayı hedefliyor." açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu hedef alan Diaz-Canel, "Bu yeni karar, sırf kişisel çıkarları uğruna ABD halkının menfaatlerini rehin alan bir faşistin, suçlu ve soykırımcı doğasını kanıtlamaktadır. Dışişleri Bakanı ve onun soytarıları ablukanın var olmadığını söylemiyorlar mıydı?" sorusunu yöneltti.

Küba basınında yer alan haberlere göre Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, yaklaşık 60 yıldır devam eden ABD ablukasının Küba ekonomisine verdiği zararın 170 milyar 677 milyon doları aştığını savundu.

Trump başkanlık kararnamesini imzalamıştı

Trump, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelere yönelik gümrük tarifeleri getirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 11 Ocak'taki paylaşımında da Venezuela'dan Küba'ya "petrol ya da para gitmeyeceğini" belirterek, Havana yönetimine "geç olmadan anlaşma yapmaları" çağrısında bulunmuştu.