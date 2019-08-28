Son Dakika Haberleri: Dibek kültürü de bitti
Son Dakika Güncel Haber

Dibek kültürü de bitti

2 saat önce

Günyüzü ilçesi Kayakent mahallesindeki dibek taşları artık kullanılmıyor.

Dibek kültürü de bitti, System.String[]
Günyüzü ilçesi Kayakent mahallesindeki dibek taşları artık kullanılmıyor.

Eskiden mahalle halkının buğdayı bulgur ve dolmalık yarma yapmak için kullanılan, tarihi dibek taşları artık kullanılmıyor. Buğdayın değirmenlerde öğütülmesi ve marketlerde satılmaya başlamasıyla dibek taşları önemini yitirdi. Şimdilerde ise mahalle sokaklarında sadece aksesuar olarak duruyorlar. Alıç ağacından yapılan dibek tokmakları kullanılmaya kullanılmaya çürümeye yüz tuttu. Dibek taşları, eskiden insanların kalabalık olduğu sokakların başında durur ve özellikle sonbahar aylarında sıkça kullanılırdı. Bulgur yapmak için dibek başına gelen aileye yardım etmek için her gelip geçen tokmakla buğdayı döverdi. Hem samimi sohbetler edilir, hem de bulgur dövmeye yardım edilirdi. Düğünlerde yapılan bulgur pilavı için bir hafta önce kilolarca bulgur dövülür, dibek başında damadın arkadaşları eğlence düzenlerdi. Günümüzde sadece sokak başında aksesuar olarak duran dibek taşlarına şimdilerde kimse farkına bile varmıyor. - ESKİŞEHİR
Kayakent, Günyüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ailesiyle birlikte yakalandı
Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, tepkiler sonrasında ağlayarak özür diledi Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak Fuhuş için anlaştığı trans bireyi bıçaklayan yaşlı adam hakkında karar verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 14:04:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dibek kültürü de bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]