Dicle'de Regaip Kandili programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dicle'de Regaip Kandili programı - Son Dakika

Dicle'de Regaip Kandili programı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde düzenlenen Regaip Kandili programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Dicle'de Regaip Kandili programı, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde düzenlenen Regaip Kandili programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


İlçe merkezindeki Yeni Cami'de düzenlenen programa Dicle Müftüsü Mehmet Sani Akın, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahilerin okunduğu programda dualar edildi.


Programda dualar okuyan imam Mehmet Bilgin, "Namazdan, Kur'an-ı Kerim'den uzak kaldığımız için, şu an zalimler Müslümanlara zulüm ediyor. Birlik ve beraberliğimizden uzak kaldığımız için, şu anda zulüm altındayız. Kur'an'a ve Resul'ün sünnetine sarılsak, birlik ve beraberliğimizi sağlasak, zalim bizden uzak kalır" dedi.


Program yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, vaaz ve dualarla devam etti. - DİYARBAKIR

Regaib Kandili, Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:36 Kaynak: İHA
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