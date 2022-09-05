Dicle Elektrik'ten Meral Akşener'e şikayette bulunan çiftçiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Dicle Elektrik'ten Meral Akşener'e şikayette bulunan çiftçiyle ilgili açıklama Açıklaması

05.09.2022 23:18
Dicle Elektrik'ten Meral Akşener'e şikayette bulunan çiftçiyle ilgili açıklama Açıklaması

Dicle Elektrik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Şanlıurfa'da elektrik faturasından şikayet eden çiftçinin 2017 yılından beri parasal karşılığı 4,2 milyon lira olan kaçak elektrik kullandığını bildirdi.

Dicle Elektrik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Şanlıurfa'da elektrik faturasından şikayet eden çiftçinin 2017 yılından beri parasal karşılığı 4,2 milyon lira olan kaçak elektrik kullandığını bildirdi.

Dicle Elektrik'ten, Şanlıurfa'da Akşener'in önünü keserek elektrik faturasından şikayet eden çiftçi Abdulhadi Karakeçili ile ilgili yapılan açıklamada, Karakeçili'nin 5 yıldır bütün uyarılara rağmen abonelik sözleşmesi yapmadığı ve elektriği farklı yöntemlerle kaçak kullandığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Abdulhadi Karakeçili, 2017 yılından beri yaklaşık 600 dekardan fazla tarlasında mısır ekimi yapmaktadır. Bu tüketicinin şirketimize abonelik başvuru su yoktur. Kendisi tarımsal sulama amacıyla ihtiyaç duyduğu elektriği bu nedenle her defasında farklı yöntemler deneyerek kaçak kullanmaktadır. Kendisinin açtığı 400-500 metre derinlikteki kuyulardan su çekmek için kullandığı ve bedelini ödemediği elektriğin miktarı, 250 meskenin tükettiği elektrik miktarına eşdeğerdir. Ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde kaçak kullanımı tespit edilip, abonelik yapması konusunda defalarca uyarılmasına rağmen kayıtsız tüketimde ısrar etmeye devam etmiştir. 5 yıldır kaçak kullanıyor, elektrik borcu 4,2 milyon lira."

Şirket tarafından yasal mevzuattan kaynaklanan yetkilerine dayanarak tüketimlerinin takip edilmesi amacıyla sayaç montajı yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Sayaçta tüketilen enerji miktarına göre kaçak faturaları düzenlenmiştir. Tespit edilen kaçak tüketimlerin gecikme cezasıyla birlikte toplam tutarı 4,2 milyon liradır." denildi.

"Konu suistimal ediliyor"

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay da konuyla ilgili açıklamasında, Dicle Elektrik hizmet bölgesine ziyarette bulunan siyasi parti liderlerinin gündeminde elektrik konularının sıklıkla yer aldığına dikkati çekti.

"Ancak özellikle tarımsal sulama abonelerinin bu ziyaretlerde elektrik faturalarına ilişkin siyasi parti liderlerine verdikleri bilgiler ne yazık ki ciddi eksiklikler içeriyor." ifadesini kullanan Atalay, açıklamasında şunları kaydetti:

"O an için konuyu detaylıca bilmeyen ve araştırma imkanı olmayan siyasi parti temsilcilerini ve milletvekillerimizi suistimal etmeye yönelik olduğunu üzülerek görüyoruz. Örneğin son örnekte ilgili tüketicinin hat kayıtlarına baktığımızda 2017 yılından beri birikmiş borcunun 4,2 milyon liraya ulaştığı ve ciddi bir kaçak tüketiminin bulunduğu ortaya çıkmıştır."

Atalay, bölgenin elektrik dağıtım şirketi olarak tarımsal sulama aboneleri başta olmak üzere 2 milyon aboneye mevcut ekonomik şartlar altında en kaliteli hizmeti mümkün olan en düşük fiyatlardan vermekte olduklarının da altını çizdi.

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Kaynak: AA

Meral Akşener, Şanlıurfa, İYİ Parti, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Elektrik'ten Meral Akşener'e şikayette bulunan çiftçiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

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