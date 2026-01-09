Dicle Elektrik Şanlıurfa'da Kış Şartlarına Rağmen Enerji Kesintisi Yaşatmadı - Son Dakika
Dicle Elektrik Şanlıurfa'da Kış Şartlarına Rağmen Enerji Kesintisi Yaşatmadı

Dicle Elektrik Şanlıurfa'da Kış Şartlarına Rağmen Enerji Kesintisi Yaşatmadı
09.01.2026 12:49
Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da zorlu kış koşullarında kesintisiz enerji sağlamak için ekiplerini göreve aldı.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın son 57 yılın en sert kışının yaşadığı günlerde, enerji arzında aksama yaşanmaması için 521 personel ve 176 araçla sahada görev yaptı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kesintisiz ve sürdürülebilir enerji dağıtımı hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın son yıllarda yaşadığı en zorlu kış şartlarında da abonelerine güvenilir enerji sunmak için çalıştı. Dicle Elektrik'in önceden aldığı önlemler ve anlık müdahaleleri sayesinde ciddi bir enerji kesintisi yaşanmadı. Kar yağışı başlamadan önce yapılan meteorolojik analizler doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan Dicle Elektrik, Şanlıurfa genelinde merkez ve kırsal ekiplerini teyakkuza geçirdi. Valilik koordinasyonuyla oluşturulan kriz merkezi üzerinden yönlendirilen 521 personel ve 176 araç, buzlanma ve tipi nedeniyle oluşan olumsuz durumlara müdahale etti.

Yatırımlar ve düzenli bakım faaliyetlerinin etkisiyle zorlu kış şartlarının Şanlıurfa'daki enerji arzını kesintiye uğratmadığını belirten Dicle Elektrik İl Müdürü Naci Obut, "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşü enerji altyapısı üzerinde yer yer olumsuz etkilere yol açtı. Sahada olan ekiplerimiz olumsuzluklara anında müdahale ederek, ilimiz genelinde kesintisiz enerji sağladı. Olumsuz hava şartlarına bağlı olarak enerji nakil hatları ve mahalle içi dağıtım şebekelerinde oluşan yoğun buz yüküne rağmen ekiplerimizin gece gündüz çalışmaları sonucu olumsuz hava şartlarında başarıyla mücadele ettik. Haliliye ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde olumsuz hava şartlarının etkilenen bir elektrik direğinin onarım süreci için devreye giren ekiplerimiz yoğun kar yağışı altında 40 kilometrelik yolun bir kısmını araçlarıyla, aracın gidemediği kısmını ise yürüyerek tamamlayarak bölgeye ulaştı. Yolun tamamen kapalı olması nedeniyle 9 metre uzunluğunda ve 200 kilogram ağırlığındaki yeni direği yaklaşık 500 metre boyunca taşıdılar. Zorlu çalışmanın ardından yeni direk dikilerek mahalleye hızlı bir şekilde enerji verildi. Bu özverili çalışmaları için tüm saha ekiplerimizi kutluyorum. Bölge halkından gelen olumlu geri dönüşler de bize ayrı bir motivasyon kaynağı oldu" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
