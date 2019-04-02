Dicle Elektrik'ten Bismil Kaymakamı Yüksel'e Teşekkür Ziyareti

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka ve beraberindeki heyet, yaptıkları yatırımlara sunduğu katkılar dolayısıyla Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka ve beraberindeki heyet, yaptıkları yatırımlara sunduğu katkılar dolayısıyla Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel'e teşekkür ziyaretinde bulundu.



Dicle Elektrik Dağıtım'ın açıklamasına göre, 2018'in bahar aylarında Bismil'deki şebekeyi yenilemek için büyük çaplı bir yatırım hamlesi başlatan şirket, ilçede kurulacak doğal gaz şebekesi ile eşzamanlı ilerleyen projesi kapsamında 30 milyon liralık yatırımı devreye aldı.



Yatırımın tamamlanmasının ardından Bismil ilçe merkezinde 15 bin abonenin bulunduğu bölgenin enerji alt yapısı yer altına alınırken, abone ölçü devrelerinin ıslahı sağlandı.



Bismilli vatandaşları oldukça memnun eden yatırım çalışmaların gerçekleştirilmesi sırasında Bismil Kaymakamlığı ile Bismil Belediyesi'nin önemli destekleri ve yardımları oldu. Bu nedenle Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, Proje Tesis Yöneticisi Onursal Turgut ve Bismil İlçe Yöneticisi Ali İhsan Aydın ile ilçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel'e teşekkür ziyaretinde bulundu.



Yaka, yatırım çalışmaları sırasında çözüm odaklı katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.



Bismil Kaymakam Yüksel ise 30 milyon liralık enerji alt yapısı dönüşümünü 8 ay gibi kısa bir sürede tamamladıkları için ilçe halkı adına teşekkür ederek, "Bu yatırım sayesinde hem enerji kalitesi arttı hem de ilçede cadde ve sokaklarımız ışıl ışıl oldu" ifadesini kullandı.

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