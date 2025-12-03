Dicle Nehri\'nde Kayıp Ahmet için Arama Başlatıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'ne düşen terliğini almak isterken suya kapılan Ahmet Erçil'in (12) bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Olay, dün saat 15.30 sıralarında Cizre ilçesindeki Konak Mahallesi'nde bulunan Dicle Nehri kıyısında, Cizre Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, iki arkadaşıyla birlikte nehir kenarına giden Ahmet Erçil, suya düşen terliğini almak için eğildiği sırada dengesini kaybederek nehre düştü.

HAVANIN KARARMASI İLE ARAMALARA ARA VERİLDİ

Akıntıya kapılan Ahmet'i kurtarmak için suya giren bir vatandaşın çabası sonuçsuz kalınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Cizre Belediyesi'ne bağlı dalgıç ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler, hem su altında balık adamlarla hem de botlarla su yüzeyinde arama yaptı. Dicle Nehri'nin güçlü akıntısı ve girdaplı yapısı nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülürken, havanın kararmasıyla aramalara ara verildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Arama çalışmalarının, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekipleri ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı su altı arama ve kurtarma ekiplerinin de katılmasıyla sabah saatlerinde yeniden başlatılacağı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.