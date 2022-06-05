Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrenicisinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrenicisinin cansız bedenine ulaşıldı

05.06.2022 15:48

- Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrenicisinin cansız bedenine ulaşıldı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'ne giren lise öğrencisi 4 arkadaştan 3'ü boğularak hayatını kaybetti.

- Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrenicisinin cansız bedenine ulaşıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'ne giren lise öğrencisi 4 arkadaştan 3'ü boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi'nde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Vali Aydın Arslan Fen Lisesi öğrenicisi 4 arkadaştan Enes Can, Osman Yetişgin ve Yunus Vural akıntıya kapıldı. Sudan çıkmayı başaran diğer öğrenci çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, kıyı arama kurtarma çalışmaları için ANDA arama kurtarma ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suya girdikten yaklaşık 1,5 saat sonra su yüzeyine çıkan gençler vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. 3 arkadaş sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 lise öğrencisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayın görgü tanıklarında Ahmet Balta, balık tutukları sırada saat 12.05 geçe bir kişinin bağırma sesini duyduklarını söyledi. Gittiklerinde 3 arkadaşın suyun ortasında bir birine sarılmış vaziyette olduğunu belirten Balta, "Bir baktık dibe battılar bir daha göremedik. Diğer arkadaşı çıkartıp yanıma getirdik. Okulda okuyorlarmış, öğrencilermiş. Gençlerin sesi geliyordu" dedi.

Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrenicisinin cansız bedenine ulaşıldı
Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrenicisinin cansız bedenine ulaşıldı
Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrenicisinin cansız bedenine ulaşıldı
Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrenicisinin cansız bedenine ulaşıldı
Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrenicisinin cansız bedenine ulaşıldı
Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrenicisinin cansız bedenine ulaşıldı
Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrenicisinin cansız bedenine ulaşıldı
Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrenicisinin cansız bedenine ulaşıldı
Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrenicisinin cansız bedenine ulaşıldı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrenicisinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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