Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde 1.2M Hasta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde 1.2M Hasta

02.02.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde 1.2 milyondan fazla hasta tedavi edildi, 285 bini dışarıdan geldi.

DİCLE Üniversitesi Hastaneleri'nde 2025 yılı içerisinde 1 milyon 180 binden fazla kişi tedavi gördü. Bu hastaların 285 bininin Diyarbakır dışından geldiği belirten Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş, "İnsanların oturumlarına göre bizim polikliniğe başvuran hastalarımıza baktığımızda yaklaşık 10 bin hasta sadece İstanbul'dan gelmiş. 3 bin civarında hasta İzmir'den gelmiş. Ankara, Samsun gibi, Adana gibi, Antalya gibi büyük şehirlerden gelen hasta sayılarımız da çok" dedi.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş, 2025'te polikliniklerde 1 milyon 180 binden fazla hastanın tedavi gördüğünü açıkladı. Bu hastaların yaklaşık 285 bininin Diyarbakır dışından geldiğini belirten Prof. Dr. Kırbaş, en yoğun başvuruların Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman ve Bingöl gibi komşu illerden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gökhan Kırbaş, yaklaşık 10 bin hastanın yalnızca İstanbul'dan, binlerce hastanın ise İzmir, Ankara, Samsun, Adana ve Antalya gibi büyük şehirlerden geldiğini vurguladı. 600 odalı, 900 yataklı yeni hastanenin faaliyete geçeceğini söyleyen Prof. Dr. Kırbaş, Diyarbakır'ın Orta Doğu'dan gelecek hastalarla sağlık üssüne dönüşeceğini ifade etti.

'1 YILDA BAŞVURAN HASTA SAYISI 1 MİLYON 180 BİN'

Dicle Üniversitesi Hastanelerinin 60 yıldan uzun bir süredir hizmet verdiğini ve özellikle komşu illerden hastaların da bu hizmetten yararlandığını söyleyen Prof. Dr. Gökhan Kırbaş, "Polikliniklere 1 yılda başvuran hasta sayısı 1 milyon 180 bin civarında. Bunun 285 bini Diyarbakır dışı illerimizden gelen hastalar. Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman, Bingöl ve benzeri illerden gelen hasta sayıları 60 binler seviyesindedir. Bir çalışma yaptırdım. İnsanların oturumlarına göre bizim polikliniğe başvuran hastalarımıza baktığımızda 10 bine yakın hasta sadece İstanbul'dan gelmiş. 3 bin civarında hasta İzmir'den gelmiş. Ankara, Samsun, Adana ve Antalya gibi büyük şehirlerden gelen hasta sayılarımız da çok. Bu da bize gurur verdi açıkçası" diye konuştu.

'HİZMET VERMEDİĞİMİZ ALAN YOK'

Prof. Dr. Kırbaş, nakil merkezlerinin bölge için cazibe oluşturduğunu ifade ederek, "Hocalarımızın birikimi ve geniş tıbbi cihazlarımız sayesinde hemen hemen hizmet vermediğimiz bir alan yok. Organ nakilleri yapıyoruz; karaciğer, böbrek ve kornea nakilleri gerçekleştiriyoruz. Kısa bir ara vermiştik, şimdi kemik iliği nakline yeniden başlıyoruz. Dolayısıyla bunlar dışarıdaki hastalar için cazip oluyor, çekici hale geliyor. İstanbul'un malum yoğunluğu, trafiği, hastanelerin yoğunluğu, kuyruğu… Diyarbakır çok daha kolay ulaşılan bir şehir. Hastanemizin imkanları da geniş olunca muhtemelen hastalar burayı tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

600 ODALI 900 YATAKLI YENİ HASTANE YAPILACAK

Dicle Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde yeni bir hastanenin inşaatına başlandığını da söyleyen Prof. Dr. Gökhan Kırbaş, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile rektörümüzün destekleriyle 600 odalı, 900 yataklı, son derece modern bir hastanenin inşaatına başlıyoruz. Bu yatırım, sağlık hizmet kalitemizi ve otelcilik anlamındaki standartlarımızı daha da yukarı taşıyacak. Biz bu alanda iddialıyız. Suriye ve Irak'ta istikrarın artmasıyla birlikte, sınır ötesinden de hasta kabul etmeyi hedefliyoruz. İnsan gücümüz, cihaz parkımız ve hizmet kapasitemizle sağlık turizminde bölgemizi ön plana çıkarmak istiyoruz."

Kaynak: DHA

Dicle Üniversitesi, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde 1.2M Hasta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

13:14
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
13:09
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 13:36:47. #7.11#
SON DAKİKA: Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde 1.2M Hasta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.