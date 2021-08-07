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Didim Belediyesi Destek Tırı Marmaris'te - Son Dakika

Didim Belediyesi Destek Tırı Marmaris'te

07.08.2021 19:45
Didim Belediyesi Destek Tırı Marmaris'te, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde Marmaris'te yaşanan orman yangınları ülkemizi derinden üzerken, ülkenin dört bir yanından Marmarisli yangınzedelere yardımlar çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Marmaris'te yaşanan orman yangınları ülkemizi derinden üzerken, ülkenin dört bir yanından Marmarisli yangınzedelere yardımlar çığ gibi büyümeye devam ediyor. Marmaris'e bir destek de Didim'den geldi.

Marmaristeki yangınzedeler için Didim Belediyesi tarafından kentin birçok noktasında yardım çadırları kuruldu. Geçtiğimiz hafta kentte kurulan çadırlara vatandaşların getirdiği ihtiyaç malzemeleri bugün Marmaris'e ulaştırıldı.

Konu ile ilgili değerlendirme yapan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Marmaris'te çıkan orman yangını ciğerlerimizi yaktı. Oradaki Marmarisli dostlarımıza destekte bulunmak için vatandaslarmızın desteği ile toplamış olduğumuz temel ihtiyaç malzemelerimizi Marmaris'e ulaştırdık. Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.

(Uğur Eser/İHA)

Didim Belediyesi Destek Tırı Marmaris'te
Didim Belediyesi Destek Tırı Marmaris'te
Didim Belediyesi Destek Tırı Marmaris'te
Didim Belediyesi Destek Tırı Marmaris'te

Orman Yangınları, Didim Belediyesi, Marmaris, Didim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Didim Belediyesi Destek Tırı Marmaris'te - Son Dakika


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