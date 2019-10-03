Son Dakika Haberleri: Didim'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
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Didim'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

52 dakika önce

Didim Menderes Nehri ağzı açıklarında lastik bot ile ülkeyi terk etme hazırlığında olan 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Didim'de 34 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Didim Menderes Nehri ağzı açıklarında lastik bot ile ülkeyi terk etme hazırlığında olan 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, sabah saatlerinde Didim Menderes Nehri ağzı açıklarında açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Lastik botta yapılan incelemede 11 erkek, 14 kadın ve 9 çocuğun bulunduğu düzensiz göçmen ile karşılaştı.


Yakalanan34 düzensiz göçmen Didim Limana teslim edilirken, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler. - AYDIN

Menderes Nehri, Sabah, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:02 Kaynak: İHA
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