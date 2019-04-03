Didim'de 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekiplerinin, Taşburun
balıkçı barınağı açıklarında bir grubu tespit etmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri yönlendirildi.
Lastik botta çoğunluğu Suriyeli 41 yabancı uyruklu tespit edildi.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:15 Kaynak: AA
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