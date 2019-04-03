Son Dakika Haberleri: Didim'de 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim'de 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin, Taşburun balıkçı barınağı açıklarında bir grubu tespit etmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri yönlendirildi.

Lastik botta çoğunluğu Suriyeli 41 yabancı uyruklu tespit edildi.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:15 Kaynak: AA

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