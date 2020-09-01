Didim'de balık bereketi - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde denize açılan balıkçılar dolu ağlarla döndü.
Av yasağının sona ermesiyle denize açılan Didimli balıkçıların ağları, levrek, uskumru, hamsi, palamut ve çipura ile doldu.
Taze balık tüketmek isteyen vatandaşlar, Altınkum İskelesi'ne yanaşan balıkçılardan alışveriş yaptı.
Gazetecilere açıklama yapan balıkçılardan Yiğit Olgun, sezonunun iyi geçeceğine inandığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 15:37 - Kaynak: AA
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