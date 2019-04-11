Son Dakika Haberleri: Didim'de Hırsızlar Kiraladıkları Araçta Yakalandı

Didim'de Hırsızlar Kiraladıkları Araçta Yakalandı

56 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, emniyet güçleri hırsızlık şüphelisi iki zanlıyı kiraladıkları araçta yakaladı.

Didim'de Hırsızlar Kiraladıkları Araçta Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, emniyet güçleri hırsızlık şüphelisi iki zanlıyı kiraladıkları araçta yakaladı. Araçta yapılan aramada çok sayıda hırsızlık eşyası ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre; Didim ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri İlçe genelinde meydana gelen evden ve iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili yapılan çalışma kapsamında; bir çok hırsızlık olaylarından kayıtları bulunan O.B. ve B.M. isimli şahıslar, kiraladıkları araçta yakaladı. Ekipler araçta yaptıkları incelemede aracın bagaj kısmında, çalıntı olduğu değerlendirilen bir çok elektronik eşya ele geçirdi. Ele geçirilen eşyalar muhafaza edilirken iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:39 Kaynak: İHA
Aydın, Didim, 3. Sayfa
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