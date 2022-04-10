Didim'de kaza: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Didim'de kaza: 1 ölü

10.04.2022 22:14
Didim'de kaza: 1 ölü

Aydın'ın Didim ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Didim ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Altınkum Mahallesi Yeşilkent Bölgesi İnönü Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 09 ADG 057 plakalı otomobil, Mehmet Sarı'nın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Sarı ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Mehmet Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Sarı'nın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.Y. ise gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

YORUMLAR
500
PAMUK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI PAMUK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI Başkan Atabay, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu Başkan Atabay, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Mehmet Sarı, Didim, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de kaza: 1 ölü - Son Dakika


Son Dakika
21:47 Derbide Başkan Ali Koç yok! Maça gelmemek için ilginç bir sebebi var
21:44 Kadıköy'de golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu!
21:18 Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü
21:11 Fransa'da seçim heyecanı yaşanıyor! Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı
20:58 Şampiyonluk yarışındaki Manchester City ile Liverpool'un maçı nefes kesti
20:32 Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? sorusu soruldu! Demirtaş: Günü geldiğinde tartışılır
20:30 Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı!
20:23 Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı
20:04 Domenec Torrent'ten derbi öncesi: Yüzde yüz hazır
19:41 Dev maç öncesi İsmail Kartal'dan taraftara sürpriz çağrı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 22:25:17. #1.11#
SON DAKİKA: Didim'de kaza: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement