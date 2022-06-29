Didim'de sahte içki operasyonu - Son Dakika
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Didim'de sahte içki operasyonu

29.06.2022 11:46
Didim'de sahte içki operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iki ayrı noktaya yaptıkları operasyonda sahte içki üretimi yapan biri yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iki ayrı noktaya yaptıkları operasyonda sahte içki üretimi yapan biri yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ve ekipmanlar ele geçirilirken, bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de Emniyet güçleri yaz sezonu öncesinde kaçak içki satışlarını engelleme noktasında nokta operasyonlar gerçekleştirdi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada "10 adet 0.5 litrelik, 1 adet 0.5 litrelik pet şişe içerisinde el yapımı içki ele geçirdi. İş yeri sahibinin ikametinde yapılan aramalarda ise "15 litre etil alkol, 200 litre fermenteye bırakılmış alkol hammaddesi, 1 adet damıtma kazanı, 16 adet alkol aroması, 2 adet anason yağı, 7 adet boş 0.5 litrelik pet şişe, 7 adet boş içki şişesi, 1 adet karıştırıcı matkap, 4 adet derece ölçer ile çok sayıda alkol üretiminde kullanılan elektrik ve plastik ekipmanlar ele geçirildi. Şüpheli H.A hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu çerçevesinde gözaltına alındı.

Efeler Mahallesi'nde bir ikamete yapılan operasyonda ise "45 adet farklı ebat ve boyutlarda şişelenmiş el yapımı içki, 78 litre etil alkol, 7 adet şişelenmiş el yapımı içki, 20 litre el yapımı içki, 288 adet farklı miktar ve boyutlarda alkol aroması, 119 adet boş içki şişeleri, 3.6 kilogram içki malt özü, 2 kilogram içki mayası, 214 adet içki kapağı, 2 adet içki kapağı montaj aparatı ile çok sayıda alkol üretiminde kullanılan elektrik ve plastik ekipmanlar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli yabancı uyruklu G.A.D. isimli şahıs kaçakçılıkla mücadele kanunu çerçevesinde gözaltına alındı.

Operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de sahte içki operasyonu - Son Dakika

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