Didim'de tam kapanma sessizliği - Son Dakika

Didim'de tam kapanma sessizliği
03.05.2021 15:05
AYDIN'ın turistik ilçesi Didim'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında kent genelinde sessizlik hakim oldu.
AYDIN'ın turistik ilçesi Didim'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında kent genelinde sessizlik hakim oldu.
Türkiye'nin dört bir yanından tam kapanma sürecini geçirmek için çok sayıda kişinin geldiği kentte halk kurallara uydu. İlçenin turistik mahallesi Akbük başta olmak üzere kent genelinde cadde, sokak ve plajlar, boş kaldı. Jandarma ekipleri de çeşitli noktalarda denetimlerini sürdürdü.
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