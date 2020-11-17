Didim'de yeşil alanlarda bakım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kenti estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla park, bahçe ve ana arterlerde temizlik ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Devam eden faaliyetler kapsamında, Akbük Mahallesi ve Tavşanburnu Tabiat Parkı'nda yüksek budama, Atatürk Bulvarı'nda bulunan park ve yeşil alanlarda, çim kesimi ve temizliği, çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bunların yanı sıra Akbük yolu üzerinden çevre düzenlemesi yapılıyor.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay "Kentimizi yeşil alanları, parkları, yolları ve caddeleri ile daha estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çalışmalarımız tüm mahallelerimizde belirlenen program çerçevesinde devam edecektir" dedi. - AYDIN