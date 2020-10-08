Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti basın toplantısı düzenledi (2) - Son Dakika

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti basın toplantısı düzenledi (2)

08.10.2020 15:35

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Diego Perotti, sarı-lacivertli kulübün eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nun kendisini takımda görmeyi istediğini ve görüşmelerin ardından transferinin gerçekleştiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Diego Perotti, sarı-lacivertli kulübün eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nun kendisini takımda görmeyi istediğini ve görüşmelerin ardından transferinin gerçekleştiğini söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Perotti, "Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye gelmemi çok istedi. Kendisiyle internet üzerinden görüntülü olarak iki kez konuştuk. Planlarını anlattı. Şehir hakkında benim de sorularım oldu ve bunları güzel bir şekilde cevapladı. Daha sonra kontratım hakkında ne olur diye konuştuk. Ben Roma'daydım ve ocak ayından beri sıkıntılı sürecim vardı. 2-3 gün kala her şey netleşti ve bir karar alarak buraya geldim." ifadelerini kullandı.

"Doğru karar aldığıma inanıyorum"

Roma'da eski takım arkadaşı milli futbolcu Cengiz Ünder ile de konuştuğunu söyleyen Arjantinli futbolcu, şunları kaydetti:

"Cengiz ile konuştum. Takım hakkında birçok şey konuştuk, güzel paylaşımları oldu. Daha önce burada oynamış olan Güney Amerikalılarla konuştum ve şehir hakkında bilgi aldım. Onlarla konuştuğumda hiçbir şüphem olmadı. Şehri ve insanları tanımıyorum ama gördüğüm kadarıyla çok mutluyum. İnsanların bahsettiği kadar güzel bir yermiş. Roma'dan buraya gelmek zor oldu ama doğru karar aldığıma inanıyorum. Burada bir Arjantinli olarak bulunmaktan gurur duyuyorum. Gelmeden önce Sosa ile de konuştum. Ortega'yı kişisel olarak tanımıyorum ama kendisi sıra dışı bir oyuncuydu. Burada olmaktan çok mutluyum. Fenerbahçe gibi önemli bir ekibe katılmak mutluluk verici. Kendi tecrübemle takıma katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. Hep beraber başarılara ulaşacağımıza inanıyorum."

Önemli bir sakatlığının bulunmadığını aktaran Perotti, "Sakatlıklar hakkında konuşursak futbolda böyle bir risk var. Yaş ilerledikçe biraz daha fazla sakatlanma riski oluyor ve geri dönüş uzuyor. 32 yaşındayım ama profesyonelim. Hayatım boyunca bu oyun için yaşadım. Önemli bir sakatlığım yok. Bir hafta içinde takıma katılıp her şeyimi vereceğim." şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli ekibin Fatih Karagümrük maçındaki oyununun hoşuna gittiğini söyleyen Perotti, "Karagümrük maçında takım gerçekten hoşuma gitti. Oyun açısından baktığımda öne giden bir takım gördüm. Rakip beraberlik için oyun stilini değiştirdi. Biz burada skoru korumaya başardık. Önemli olan kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Transferinin öncesinde başka takımlarla adının geçtiğini söyleyen Perotti, direkt bir teklif gelmediğini söyledi.

"Buradaki atmosfer Arjantin'e çok benziyor"

Türkiye'deki futbol atmosferini Arjantin'e benzeten 32 yaşındaki oyuncu, şunları aktardı:

"Futbolla yaşayan, futbolu çok seven bir insanım. Sürekli İngiltere, İspanya gibi başka liglerin maçlarını takip ediyorum. Daha önce buradaki maçları da izledim. Buradaki atmosfer Arjantin'e çok benziyor. Bu tutkuyu görünce çok hoşuma gitmişti. Roma'dan Fenerbahçe'ye gelme şansım oldu ve bunu değerlendirmek istedim. Fenerbahçe, tarihinde birçok başarılara sahip ve bunu tutkuyla yapan bir takım. Bu şansı değerlendirmek istedim. Daha önce Fenerbahçe-Galatasaray derbisini duymuştum. Boca Juniors-River Plate derbisini taraftar olarak izledim. Bunlar futbolda güzel şeyler. Derbiler iki taraf için de önemli maçlar ve umarım galip gelen hep biz oluruz ve kupa kaldırırız. Ben mücadeleciyim ve hırsım yüksek."

Arjantin'de Boca Juniors forması giyen Perotti, yeniden sarı-lacivertli renkleri giyecek olmasının kendisi için küçük de olsa bir motivasyon unsuru olduğunu belirterek, "Futbol çok güzel bir oyun. Güzel tesadüfler karşınıza çıkıyor. Benim için aynı renk olması belki de bir artı. Daha önce bu renklerde ben ve babam bulundu. Ufak da olsa benim için motivasyon kaynağı. Bununla yüzde yüzümü sahada göstereceğim. Bu renklere kendimi biraz daha yakın hissediyorum." şeklinde konuştu.

"Sol açık mevkisinde gerçek potansiyelimi gösterdim"

Sol açıkta kendisini rahat hissettiğini söyleyen Arjantinli futbolcu, "Ben bu zamana kadar sol açık mevkisinde gerçek potansiyelimi gösterdim. Daha rahat hissediyorum. Bu seviyedeki oyuncuların her pozisyona hazır olması gerekiyor. Bazen sağ tarafta ikinci forvet olarak da oynadım. Son karar teknik direktörümüzün. Sol açıkta oynamak benim için daha rahat oluyor." ifadelerini kullandı.

İlk izlenimlerine göre insanların sıcakkanlı olduğunu söyleyen sarı-lacivertli oyuncu, "Şehri çok gezemedim. İnsanları çok tanıyamadım. Ancak görebildiğim kadarıyla şehir gerçekten çok güzel. Kulüpte olsun otelde olsun insanlar çok sıcakkanlı ve arkadaş canlısı. İnsanların bana olan tavırları çok arkadaşça. Şu an kendimi evimde gibi hissediyorum açıkçası. Evime geçtiğimde sakin bir şekilde şehri insanları tanımak için daha fazla zamanım olacak. Fenerbahçe'ye gelme kararını verdiğim için çok mutluyum. 10 numarayı çok seviyorum. Burada fazla seçme şansım yoktu. Biraz da 1 ya da 0 olan numaraları seviyordum. Bana verilen opsiyonlar arasında bu numarayı seçmek istedim." diye konuştu.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti basın toplantısı düzenledi (2)
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti basın toplantısı düzenledi (2)
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti basın toplantısı düzenledi (2)
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti basın toplantısı düzenledi (2)

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Futbolcu, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti basın toplantısı düzenledi (2) - Son Dakika Spor

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