Diego Simeone'den Türkiye itirafı!

Spor Arena Dış Haber | La Liga'da Atletico Madrid ile Villarreal arasında oynanacak maç, İspanya Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla Amerika'da oynanacak.

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