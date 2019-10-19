Diego Simeone'den Türkiye itirafı!
37 dakika önce
Spor Arena Dış Haber | La Liga'da Atletico Madrid ile Villarreal arasında oynanacak maç, İspanya Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla Amerika'da oynanacak.
Spor Arena Dış Haber | La Liga'da Atletico Madrid ile Villarreal arasında oynanacak maç, İspanya Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla Amerika'da oynanacak.
Miami'de oynanacak maç hakkında konuşan Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone ise dikkat çekici ifadeler kullandı.
"TÜRKİYE'DE DE OYNARIZ"
6 Aralık tarihinde oynanacak maç hakkında görüşlerini belirten Simeone, "Amerika'da oynama kararına karşı çıkmam. Kulübümü geliştirecek ve destekleyecek her şeye varım. Suudi Arabistan, Bolivya veya Türkiye farketmez. Nerede olursak olalım biz oynamaya hazırız." sözlerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:16
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