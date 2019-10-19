Son Dakika Haberleri: Diego Simeone'den Türkiye itirafı!
Son Dakika Spor Diego Simeone'den Türkiye itirafı!

Diego Simeone'den Türkiye itirafı!

37 dakika önce

Spor Arena Dış Haber | La Liga'da Atletico Madrid ile Villarreal arasında oynanacak maç, İspanya Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla Amerika'da oynanacak.

Diego Simeone'den Türkiye itirafı!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | La Liga'da Atletico Madrid ile Villarreal arasında oynanacak maç, İspanya Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla Amerika'da oynanacak.


Miami'de oynanacak maç hakkında konuşan Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone ise dikkat çekici ifadeler kullandı.


"TÜRKİYE'DE DE OYNARIZ"


6 Aralık tarihinde oynanacak maç hakkında görüşlerini belirten Simeone, "Amerika'da oynama kararına karşı çıkmam. Kulübümü geliştirecek ve destekleyecek her şeye varım. Suudi Arabistan, Bolivya veya Türkiye farketmez. Nerede olursak olalım biz oynamaya hazırız." sözlerini kullandı.


Atletico Madrid, Diego Simeone, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Acılı anne, çocuklarının tedavisi için yardım bekliyor: Bu hastalık Türkiye'de sadece bizde var
Putin görüşmesinin detayları belli oldu: Erdoğan, YPG'nin Esed rejimine bıraktığı topraklarda Güvenli Bölge kurma talebinde bulunacak Türkiye, ABD ile yapılan mutabakata uymasına rağmen teröristler taciz ateşine devam ediyor Son dakika: Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satışını durduran ülkelere: Eli kanlı katilleri silaha boğdular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 12:54:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diego Simeone'den Türkiye itirafı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]