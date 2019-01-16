Digilogue Katkılarıyla Zorlu Psm'de Ses Ve Işık Dünyasına Yolculuk

Birbirinden değerli DJ ve prodüktörlerin yer aldığı müzik programından ilk isimleri duyuran Sónar İstanbul, Digilogue katkılarıyla hazırlanan ve iki güne yayılacak görsel-işitsel (audio-visual/ AV) şovlarını açıkladı.

Lazer destekli görsel-işitsel performanslarıyla TUNDRA kolektifi, minimal etiketli modüler şovuyla İtalyan sanatçı Caterina Barbieri, nesneleri mikroskop altına aldığı performansıyla Martin Messier, güçlerini görsel-işitsel bir şov için birleştiren multimedya sanatçısı Ali Demirel ve klasik müzik piyanisti Kaan Bulak, interaktif enstalasyonu ile Memo Akten, algı ve yanılsama arasında gezinen ses ve ışık deneyimi ile Push 1 Stop, Botanik bir görsel eğitim videosuna seslerle duygu katacak Tolga Böyük ve daha birçok isim, Digilogue'un katkıları ve içerik desteğiyle Sónar İstanbul ziyaretçilerine çok keyif alacakları bir deneyim yaşatacak.

Bu yıl 8-9 Mart tarihlerinde 3. kez Zorlu PSM'de düzenlenecek Sónar İstanbul, yerleştiği mekanın teknik altyapısı ve mimari olanaklarını kullanarak yeni medya sanatçılarının çizgi dışı şovlarına ev sahipliği yapacak. İki güne yayılan şovlar, 30x6 metro uzunluğundaki dev LED ekrana sahip SonarScreen ve SonarHall sahnesinde gerçekleşecek.

GELECEĞİN PERDESİ GÖRSEL-İŞİTSEL ŞOVLARLA ARALANACAK

Müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi bir araya getirdiği programıyla festival dünyasında deneyim odaklı etkinliklerin başında gelen Sónar'ın İstanbul ayağı, yerli ve yabancı sanatçılardan oluşan görsel-işitsel performansların yer aldığı programı açıkladı. İnsani duyguları merkezine alan multimedya performanslar ve sürükleyici ses ve ışık şovları ile isimlerini duyuran St. Petersburg merkezli sanatçı kolektifi TUNDRA'nın en son projesi "Nomad"; sadelik ve nesnelliği ön plana çıkaran ses algısı ve makine zekasını kullanımı ile dikkat çeken Caterina Barbieri'nin modüler şovu; Islandman projesiyle 2018 yılında Montreux Caz Festivali'nde yetenek ödülünü kazanan Tolga Böyük'ün 1923 yılında çekilmiş sessiz bir filme yapacağı emprovizasyon performansı "Blossom"; interaktif yeni medya sanatçısı Push 1 Stop ve Wiklow'un ultra gerçeklik yansıması olarak adlandırdığı "Membrane" projesi; cisimlerin elektromekanik özelliklerini kullanarak performanslar hazırlayan Martin Messier'in Yro ile gerçekleştireceği "Ashes" isimli son projesi; elektronik müzik efsanesi Richie Hawtin'in yıllardır sahne ve ışık tasarımını yapan multimedya sanatçısı Ali Demirel ve yeni neslin dikkat çeken isimlerinden klasik müzik piyanisti Kaan Bulak'ın güçlerini birleştirdiği "Impromptu Rockforms" performansı; derin öğrenme ve yapay zeka teknolojilerini kullanan C/A'in dünyaca ünlü prodüktör ve şarkıcı Grimes'a ithaf ettiği "Claire" şovu; geliştirdikleri özel yazılım ile canlı görsel üretimi yapan NOS Visuals'ın müzisyen Gökalp Kanatsız ile iş birliğinden doğan "NOS" isimli şovu; yeni medya sanatçısı Ali Bozkurt'un yarattığı görsel dünyaya Tolga Böyük'ün müziğiyle süslediği "Wave: a metanarrative" performansı; yeni medya sanatçısı Ahmet Said Kaplan ve ses tasarımcısı Alican Okan'ın iki boyuttan üç boyuta geçen "Delight" adlı şovu Sónar İstanbul ziyaretçilerine benzersiz deneyimler yaşatacak.

Karmaşık sistemler, davranışlar, algoritmalar ve yazılımlar üzerine çalışan Memo Akten'in 16 metre uzunluğundaki interaktif projesi "Body Paint" ise Sonar +D kapsamında, Digilogue Space'de her yaştan ziyaretçiyle buluşacak.