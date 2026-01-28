Dijital Avro İhtiyacı Vurgulandı - Son Dakika
Ekonomi

Dijital Avro İhtiyacı Vurgulandı

28.01.2026 22:22
AB Komisyonu, bağımlılığı azaltmak için dijital avro çıkarılması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB ülkelerinin, ABD ödeme şirketlerine olan bağımlılıktan kurtulması için hızla dijital avro çıkarılması gerektiğini söyledi.

Dombrovskis, Brüksel'de düzenlenen 2026 Avrupa Bankacılık Zirvesi'nde konuştu.

Önceliklerinin büyüme, inovasyon ve güvenlik olduğunu belirten Dombrovskis, ticaret, enerji ve güvenlikte bağımlılık ve zafiyetlerin istismar edilebildiği bir dönem yaşandığını söyledi.

Dombrovskis, Avrupa'nın yeni jeopolitik gerçeklere karşı daha derin bir dönüşüm geçirmesi gerektiğine işaret etti.

AB Komisyonunun, avronun uluslararası rolünü güçlendirme konusunda değerlendirmeler yaptığına dikkati çeken Dombrovskis, "Avro, halihazırda borçlanma, kredilendirme ve merkez bankası rezervleri için dünyanın 2'nci en çok tercih edilen para birimi." dedi.

Dombrovskis, AB'nin hızlı şekilde dijitalleşen ödeme sistemlerindeki son gelişmelerden ve değişen jeopolitik ortamdan yararlanması gerektiğini belirtti.

Teknoloji, yaşam ve çalışma biçimlerinin son derece hızlı şekilde dönüştüğünü anlatan Dombrovskis, "Para birimimiz de buna uyum sağlamalı. Avrupa'nın dijital çağda, dijital bir avroya ihtiyacı var. Ücretsiz, basit ve kapsayıcı, yenilikçi bir dijital avroya." ifadesini kullandı.

Dombrovskis, dijital avronun hem çevrim içi hem de çevrim dışı çalışması gerektiğine dikkati çekerek, "Bugün, ödeme ortamımız büyük ölçüde Avrupa dışı sağlayıcılar tarafından domine ediliyor. Bu durum, giderek kutuplaşan ve parçalanan bir dünyada bizi yabancı şirketlere bağımlı hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin ödeme sistemlerinde teknolojik kontrolü başkalarına devretmesinin özerk hareket etme yeteneğini zayıflattığına işaret eden Dombrovskis, "Bu, dayanıklılığımız ve ekonomik güvenliğimiz için gerçek tehdit oluşturuyor. Bunun çözümü dijital avro." dedi.

Dombrovskis, dijital avro konusuna odaklanmaya devam etmeleri, yasal çalışmaları tamamlamaları ve hazırlık adımlarını hızlandırmaları gerektiğini vurgulayarak, "Daha fazla zaman kaybedemeyiz. Dijital avroya şimdi ihtiyacımız var." diye konuştu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yıllardır ödeme sistemi dijital avro üzerinde çalışmalar yapmasına rağmen henüz somut bir adım atılamadı.

Kaynak: AA

