"Dijital çağın tasarımcılarını üniversitemizde yetiştiriyoruz" - Son Dakika

"Dijital çağın tasarımcılarını üniversitemizde yetiştiriyoruz"

Üniversitenin 'Grafik Tasarımı' programı hakkında bilgiler veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Grafik Tasarım Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Şükran Üneş, "Öğrencilerimiz, dijital ortamda uygulama ağırlıklı gördükleri derslerle yeni çağın tasarımcıları olma yolunda ilerliyorlar" dedi.

Üniversitenin 'Grafik Tasarımı' programı hakkında bilgiler veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Grafik Tasarım Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Şükran Üneş, "Öğrencilerimiz, dijital ortamda uygulama ağırlıklı gördükleri derslerle yeni çağın tasarımcıları olma yolunda ilerliyorlar" dedi.

Büyük bir hızla gelişmeye devam eden teknolojiler ve dijital devrim, insan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Dijital devrim, bilgisayar ve bağlantılı olduğu teknoloji, çağın yeni sanat çerçevesini de belirlemeye başladı. Grafik tasarım da daha çok dijitale dönüşürken iş imkanları da bu şartlar doğrultusunda arttı. İstanbul Rumeli Üniversitesi Grafik Tasarım Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Şükran Üneş "Üniversitemizin Grafik Tasarım Programı'nda okuyan öğrenciler, dijital ortamda uygulama ağırlıklı gördükleri derslerle yeni çağın tasarımcıları olma yolunda ilerliyorlar. Bununla birlikte aldıkları çizim dersleri ile özgün tasarımlar ortaya çıkartıyorlar" dedi.

Program hakkında Şükran Üneş şunları söyledi;

"Grafik Tasarımı programında, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel, teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazandırmayı ve nitelikli meslek elemanı yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Hayal gücünüz ve eğitim sürecinde edineceğiniz tasarım becerileriniz ile grafik tasarım alanında sizleri üst sıralara taşımaktadır. Rumeli Üniversitesi Grafik Tasarımı eğitiminde; güzel sanatların temel bir işlev taşıması nedeniyle, grafik tasarımın ve güzel sanatların temel unsurları öğretilmektedir.

Hem teoriye hem de uygulamaya dair kapsamlı bir öğretim verilen bu programda tasarım kurallarını uygulayıp yorumlayabilen, uluslararası grafik tasarım bilgisine hakim, yaratıcı profesyoneller yetiştirilmektedir. Eğitim döneminde temel tasarım ve desen dersi gibi grafik tasarıma başlangıç derslerinin yanı sıra fotoğraf, illüstrasyon, tipografi, bilgisayar destekli tasarım, özgün baskı tasarımı gibi uygulama dersleri yer almaktadır. Sanata giriş, iletişim gibi teorik dersler ile öğrencilerin bilgi ve deneyim sahibi olmaları sağlanmaktadır. Gelişen ve değişen teknolojik dünyaya ayak uydurabilmek amacıyla, web tasarım, animasyon ve üç boyutlu tasarım gibi dersler de eğitim programında yer almaktadır."

"SEKTÖRE HAZIRLIYORUZ"

Öğrencilerini üniversite birimlerinde yer alan eğitim- araştırma merkezleri ve sosyal kulüpleri için tasarım alanında gerçekleştirdikleri çalışmaları ile sektöre hazırladıklarını dile getiren Şükran Üneş aynı zamanda program öğrencilerini sanat alanında sosyal sorumluk projeleri ile de desteklediklerini ifade etti


- İstanbul

İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 14:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Dijital çağın tasarımcılarını üniversitemizde yetiştiriyoruz' - Son Dakika

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