Dijital Dünyada Çocuk Hakları Güvence Altında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital dünyada çocukların haklarını güvence altına almak için yasaklayan değil, koruyan ve denetleyen bir yaklaşımla hareket ettiklerini belirterek, "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz ile çocuklarımızın haklarını güvence altına alıyor, küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda, çocukları dijital dünyadaki zararlı içeriklerden korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Milletvekilleriyle bir araya gelerek sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmaları paylaştıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Bizler, çocuklarımızın dijital ortamda kendilerini daha rahat ve güvende hissedebilmeleri için yasaklayan değil, koruyan ve denetleyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz ile çocuklarımızın haklarını güvence altına alıyor, küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sözleşmemizi imzalayarak bu anlamlı sürece destek olan milletvekillerimize teşekkür ediyor, toplantımızın ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum."