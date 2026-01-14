Dijital Dünyada Çocuk Hakları Kampanyası - Son Dakika
Dijital Dünyada Çocuk Hakları Kampanyası

14.01.2026 18:28
Bakan Göktaş, çocukları korumak için milletvekilleriyle dijital haklar konusunda toplandı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi İmza Kampanyası" kapsamında bir grup milletvekilleri ile bir araya geldi. Göktaş, görüşmeye ilişkin "Çocuklarımızı dijital dünyadaki zararlı içeriklerden korumak, hepimizin ortak sorumluluğu. Bu kapsamda, milletvekillerimizle bir araya gelerek sosyal medya düzenlememize ilişkin çalışmalarımızı paylaştık" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığın başlattığı "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi İmza Kampanyası" kapsamında bir grup milletvekili ile bir araya geldi. Sözleşmeyi imzalayan vekillere teşekkür eden Göktaş, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Çocuklarımızı dijital dünyadaki zararlı içeriklerden korumak, hepimizin ortak sorumluluğu. Bu kapsamda, Milletvekillerimizle bir araya gelerek sosyal medya düzenlememize ilişkin çalışmalarımızı paylaştık. Bizler, çocuklarımızın dijital ortamda kendilerini daha rahat ve güvende hissedebilmeleri için yasaklayan değil, koruyan ve denetleyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz ile çocuklarımızın haklarını güvence altına alıyor, küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sözleşmemizi imzalayarak bu anlamlı sürece destek olan Milletvekillerimize teşekkür ediyor, toplantımızın ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

Güncel, Çocuk, Son Dakika

