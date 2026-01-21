Dijital Güvenlik İçin BTK Akademi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Dijital Güvenlik İçin BTK Akademi

21.01.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BTK Başkanı, çocukların dijital okuryazarlık ve güvenlik bilgisi elde etmesini vurguladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "BTK Akademi, çocuklara, gençlere ve ebeveynlere dijital okuryazarlık, güvenli internet, siber farkındalık ve teknoloji bilinci kazandırıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde 'Sosyal Medyada Sorumluluk, Özgürlük ve Güvenlik Paneli' düzenlendi. Programın açılışında konuşan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, dijital çağda çocukları korumanın geleceği korumak anlamına geldiğini ifade ederek, veri güvenliğini güçlendirmeyi öncelikli gördüklerini vurguladı. 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişiminin denetim ve sınırlama konuları arasında denge kurulması gerektiğini belirten Karagözoğlu, "Türkiye'de 77,3 milyon kişi internet kullanıyor. Yani internet, hayatın neredeyse her alanına, her kesimine dokunuyor. Sosyal medyada ise 58,5 milyon aktif kullanıcı bulunuyor. 66,7 milyon toplam nüfusa oranına tekabül ediyor. Sosyal medya kullanılarak geçirilen ortalama süre ise 2 saat 43 dakika. Her ay kullanılan ortalama sosyal platform sayısı ise 7,6. Şimdi şu soruyu soruyorum; bu kadar büyük bir dijital kalabalık, kendi kendine güvenli kalabiliyor mu? Elbette hayır. Çünkü dijital kalabalık büyüdükçe yanlış bilgi, manipülasyon, siber risk, mahremiyet ihlali ve çocukların maruz kaldığı zararlı içerikler de büyüyor. Facebook, Instagram, TikTok, X, Youtube ve daha niceleri ile çocuklarımız artık tek bir odada kalmıyor; dijital evin odaları arasında sürekli dolaşıyor. Bu kadar yoğun bir kullanım aynı zamanda etki oluyor. Çünkü algoritmalar sadece içerik sunmuyor; davranış şekillendiriyor, duygu yönlendiriyor, gündem kuruyor. Bu yüzden bugün konuştuğumuz düzenleme yaklaşımı salt yaş sınırı olarak kalmıyor. 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişiminin denetim ve sınırlama esasına dayalı düzenlenmesi, teknik bir sınırın ötesine geçiyor, çocukları dijital ekosistem içinde koruyan bütüncül bir kamu politikası anlamı taşıyor. Ama burada çok kritik bir denge var. Kamuoyundaki tartışmalar da bunu gösteriyor. Çocukların korunması gerekliliği, ifade özgürlüğü, kişisel verilerin korunması, devletin dijital denetim yetkisi, platformların sorumlulukları. Bu başlıklar arasında denge kurmak gerekiyor" dedi.

"BTK Akademi, çocuklara dijital okuryazarlık, siber farkındalık ve teknoloji bilinci kazandırıyor"

BTK Akademi ile çocuk ve gençlerin teknoloji bilinci kazandığını vurgulayan Karagözoğlu, "BTK, dijital dünyayı yalnızca düzenleyen bir kurum olarak değil; güvenli, sürdürülebilir ve bilinçli bir dijital ekosistemin mimarı olarak konumlanıyor. Dijital dünya bir şehir gibiyse BTK bu şehrin altyapısını oluşturuyor. Altyapı görünmez ama hayati oluyor. Sağlam kurulmazsa, üstteki hayat da sağlıklı ilerlemiyor. BTK'nin bu alandaki çalışmalarının önemli bir ayağı da bilinçlendirme oluyor. Çünkü sadece kural koymak yetmiyor; o kuralların neden var olduğunu anlatmak gerekiyor. Bu noktada BTK Akademi çok kıymetli bir rol üstleniyor. BTK Akademi, bugün milyonlara ulaşan kullanıcı sayısıyla çocuklara, gençlere ve ebeveynlere dijital okuryazarlık, güvenli internet, siber farkındalık ve teknoloji bilinci kazandırıyor" diye konuştu.

"Dijital çağda çocukları korumak, geleceği korumak anlamına geliyor"

Dijital alanda çocuk güvenliğinin öneminden bahseden Karagözoğlu, "Dijital çağda çocukları korumak, geleceği korumak anlamına geliyor. Bu koruma özgürlüğü küçültmüyor, tam tersine özgürlüğü sağlam zemine oturtuyor. Bizler, çocukların zararlı içeriklere maruz kalmasını azaltmayı, kişisel verilerini ve mahremiyetini korumayı, suç odakları ve yasa dışı bahis gibi riskleri engellemeyi, psikososyal olumsuzlukların önüne geçmeyi, veri güvenliğini güçlendirmeyi öncelikli görüyoruz. Çocuklarımızın dijital dünyadaki güvenliği için ailelerin farkındalığı, eğitimcilerin rehberliği, platformların sorumluluğu, devletin düzenleme kapasitesi ve toplumun ortak iradesi birlikte çalışıyor. Sözlerimi bir çağrıyla bitirmek istiyorum; gelin dijital dünyayı çocuklarımız için yasaklar listesine çevirmeyelim. Gelin, dijital dünyayı çocuklarımız için sınırsız bir risk alanına da bırakmayalım. Birlikte akılla ve veriye dayanarak, özgürlüğü korurken güvenliği güçlendirelim. Çünkü güçlü toplum, çocukları güvende olan toplum ile anlam kazanır" ifadelerini kullandı.

Programa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dijital Güvenlik İçin BTK Akademi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki
Trump’tan yeni paylaşım, Grönland’a ABD bayrağı dikti Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti
Haldun Dormen için kritik bekleyiş Ayşe Arman: ’’Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı’’ Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı''
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 14:21:11. #7.11#
SON DAKİKA: Dijital Güvenlik İçin BTK Akademi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.