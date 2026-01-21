Dijital Güvenlik İçin BTK Akademi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "BTK Akademi, çocuklara, gençlere ve ebeveynlere dijital okuryazarlık, güvenli internet, siber farkındalık ve teknoloji bilinci kazandırıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde 'Sosyal Medyada Sorumluluk, Özgürlük ve Güvenlik Paneli' düzenlendi. Programın açılışında konuşan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, dijital çağda çocukları korumanın geleceği korumak anlamına geldiğini ifade ederek, veri güvenliğini güçlendirmeyi öncelikli gördüklerini vurguladı. 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişiminin denetim ve sınırlama konuları arasında denge kurulması gerektiğini belirten Karagözoğlu, "Türkiye'de 77,3 milyon kişi internet kullanıyor. Yani internet, hayatın neredeyse her alanına, her kesimine dokunuyor. Sosyal medyada ise 58,5 milyon aktif kullanıcı bulunuyor. 66,7 milyon toplam nüfusa oranına tekabül ediyor. Sosyal medya kullanılarak geçirilen ortalama süre ise 2 saat 43 dakika. Her ay kullanılan ortalama sosyal platform sayısı ise 7,6. Şimdi şu soruyu soruyorum; bu kadar büyük bir dijital kalabalık, kendi kendine güvenli kalabiliyor mu? Elbette hayır. Çünkü dijital kalabalık büyüdükçe yanlış bilgi, manipülasyon, siber risk, mahremiyet ihlali ve çocukların maruz kaldığı zararlı içerikler de büyüyor. Facebook, Instagram, TikTok, X, Youtube ve daha niceleri ile çocuklarımız artık tek bir odada kalmıyor; dijital evin odaları arasında sürekli dolaşıyor. Bu kadar yoğun bir kullanım aynı zamanda etki oluyor. Çünkü algoritmalar sadece içerik sunmuyor; davranış şekillendiriyor, duygu yönlendiriyor, gündem kuruyor. Bu yüzden bugün konuştuğumuz düzenleme yaklaşımı salt yaş sınırı olarak kalmıyor. 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişiminin denetim ve sınırlama esasına dayalı düzenlenmesi, teknik bir sınırın ötesine geçiyor, çocukları dijital ekosistem içinde koruyan bütüncül bir kamu politikası anlamı taşıyor. Ama burada çok kritik bir denge var. Kamuoyundaki tartışmalar da bunu gösteriyor. Çocukların korunması gerekliliği, ifade özgürlüğü, kişisel verilerin korunması, devletin dijital denetim yetkisi, platformların sorumlulukları. Bu başlıklar arasında denge kurmak gerekiyor" dedi.

"BTK Akademi, çocuklara dijital okuryazarlık, siber farkındalık ve teknoloji bilinci kazandırıyor"

BTK Akademi ile çocuk ve gençlerin teknoloji bilinci kazandığını vurgulayan Karagözoğlu, "BTK, dijital dünyayı yalnızca düzenleyen bir kurum olarak değil; güvenli, sürdürülebilir ve bilinçli bir dijital ekosistemin mimarı olarak konumlanıyor. Dijital dünya bir şehir gibiyse BTK bu şehrin altyapısını oluşturuyor. Altyapı görünmez ama hayati oluyor. Sağlam kurulmazsa, üstteki hayat da sağlıklı ilerlemiyor. BTK'nin bu alandaki çalışmalarının önemli bir ayağı da bilinçlendirme oluyor. Çünkü sadece kural koymak yetmiyor; o kuralların neden var olduğunu anlatmak gerekiyor. Bu noktada BTK Akademi çok kıymetli bir rol üstleniyor. BTK Akademi, bugün milyonlara ulaşan kullanıcı sayısıyla çocuklara, gençlere ve ebeveynlere dijital okuryazarlık, güvenli internet, siber farkındalık ve teknoloji bilinci kazandırıyor" diye konuştu.

"Dijital çağda çocukları korumak, geleceği korumak anlamına geliyor"

Dijital alanda çocuk güvenliğinin öneminden bahseden Karagözoğlu, "Dijital çağda çocukları korumak, geleceği korumak anlamına geliyor. Bu koruma özgürlüğü küçültmüyor, tam tersine özgürlüğü sağlam zemine oturtuyor. Bizler, çocukların zararlı içeriklere maruz kalmasını azaltmayı, kişisel verilerini ve mahremiyetini korumayı, suç odakları ve yasa dışı bahis gibi riskleri engellemeyi, psikososyal olumsuzlukların önüne geçmeyi, veri güvenliğini güçlendirmeyi öncelikli görüyoruz. Çocuklarımızın dijital dünyadaki güvenliği için ailelerin farkındalığı, eğitimcilerin rehberliği, platformların sorumluluğu, devletin düzenleme kapasitesi ve toplumun ortak iradesi birlikte çalışıyor. Sözlerimi bir çağrıyla bitirmek istiyorum; gelin dijital dünyayı çocuklarımız için yasaklar listesine çevirmeyelim. Gelin, dijital dünyayı çocuklarımız için sınırsız bir risk alanına da bırakmayalım. Birlikte akılla ve veriye dayanarak, özgürlüğü korurken güvenliği güçlendirelim. Çünkü güçlü toplum, çocukları güvende olan toplum ile anlam kazanır" ifadelerini kullandı.

Programa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı. - ANKARA