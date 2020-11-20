Dijital Güvenlik Servisi, sahte siteleri yapay zeka ile yakalıyor - Son Dakika

Turkcell'in müşterilerine daha güvenli bir internet deneyimi yaşamaları için sunduğu Dijital Güvenlik Servisi, dolandırıcıların açtığı sahte internet sitelerine karşı yapay zeka teknolojisinden faydalanıyor.

Şirket açıklamasına göre, Turkcell'in mobil hatlar üzerinden internet hizmeti alan müşterilerini virüs, zararlı içerik ve dolandırıcılık amaçlı kurulan sahte sitelerden korumak amacıyla kurduğu Dijital Güvenlik Servisi, veri tabanını her geçen gün daha da genişletiyor. Turkcell siber güvenlik ekibinin sürekli güncellediği yaklaşık 410 bin riskli siteye karşı koruma sunan servis, yapay zeka destekli algoritması sayesinde veri tabanını sürekli güncelleyerek kullanıcılarına siber risklere karşı en güncel korumayı sağlıyor.

Dijital Güvenlik Servisi, bu yıl içerisinde eklenen özellikle müşterilerinin e-posta, sosyal medya hesabı, web siteleri, uygulama ve servislerde kullanılan şifrelerine yönelik sızıntıları kontrol hizmeti vermeye başlamıştı. Turkcell müşterileri, servise abone olduktan sonra, yeni şifre sızıntılarına karşı SMS ile uyarılırken geçmişte yaşanmış olan şifre sızıntıları konusunda da bilgilendiriliyor. Böylece kullanıcılar şifresi ele geçirilmiş olan ve farkında olmadan kullanmaya devam ettikleri servisleri tekrar güvenle kullanmaya başlayabiliyor.

"Siber tehditlere karşı kapsamlı bir koruma sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, pandemi sürecinde artan internet kullanımının etkisiyle siber saldırılarda da yoğunlaşma olduğunu belirterek, "Şubat ayında hizmete aldığımız Dijital Güvenlik Servisi, günümüzün artan siber tehditlerine karşı müşterilerimize kapsamlı bir koruma sağlıyor. Önceliğimiz müşterilerimizin güvenli bir internet deneyimi yaşamasına yardımcı olmak. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin güvenli internet kullanımı için Dijital Güvenlik Servisi'mizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dijital Güvenlik Servisi, özellikle "oltalama" olarak adlandırılan ve genellikle büyük alışveriş sitelerinin veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı da etkili bir koruma sunuyor. Kullanıcılar mobil hatları üzerinden internete bağlıyken güvenli olmayan internet sitelerine girmeye çalıştıklarında içeriğin zararlı olabileceğine dair bir uyarı alıyor. Böylece kullanıcıların bu tip sitelere farkında olmadan girmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Turkcell aboneleri GUVENLIK yazıp 2200'a SMS atarak aylık 4,99 TL karşılığında bu servisten faydalanabiliyor. Servise abone olarak şifrelerini ve kişisel verilerini koruma altına alan aboneler internette güvenle dolaşabilmenin yanı sıra günlük 1GB data hediyesi de kazanıyor.