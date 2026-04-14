Dijital Medyada Telifin Geleceği İstanbul’da Masaya Yatırılıyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi, dijitalleşme ve yapay zekâ çağında giderek daha fazla tartışılan telif hakları ve içerik sahipliği konularını kapsamlı bir sempozyumla gündeme taşıyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Telif Hakları Derneği iş birliğiyle düzenlenecek Ulusal Dijital Medya ve Telif Hakları Sempozyumu, 16 Nisan 2026 tarihinde Sâdâbâd Kampüsü Sütlüce Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

“Yapay zekâ çağında içeriğin gerçek sahibi kimdir?” sorusunu merkezine alan sempozyum, dijital medya alanında yaşanan hızlı dönüşümün hukuki ve etik boyutlarını çok yönlü biçimde ele almayı hedefliyor. Yapay zekâ destekli içerik üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte, yaratıcı emek, fikrî mülkiyet ve telif hakları kavramlarının yeniden tanımlandığı bir dönemde, alanın önde gelen akademisyenleri ve sektör temsilcileri önemli değerlendirmelerde bulunacak.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TELİF HAKLARI MASAYA YATIRILACAK

Sempozyum, gün boyunca dört ayrı oturumla devam edecek. İlk oturumda dijital medyada telif haklarının özel hukuk boyutu ele alınırken; ikinci oturumda medya endüstrisinin önde gelen yöneticileri ve profesyonelleri telifin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Günün ikinci yarısında ise yeni medya ekosisteminde telif haklarının dönüşümü ve yapay zekâ destekli üretim süreçlerinin sektörel etkileri değerlendirilecek. Son oturumda ise dijital telif ihlalleri ceza hukuku perspektifinden ele alınarak, güncel uygulamalar ve hukuki sorumluluklar tartışılacak.

AKADEMİ VE SEKTÖR BİR ARADA

Sempozyum, akademi ile sektör arasında köprü kurarak, dijitalleşmenin medya ve telif hakları alanına etkilerini disiplinler arası bir yaklaşımla ele almayı amaçlıyor. Alanında uzman akademisyenler, hukukçular ve medya profesyonellerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlik, güncel tartışmalara akademik derinlik kazandırmayı hedefliyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek sempozyum, dijital çağda içerik üretimi ile telif hakları arasındaki ilişkiye ışık tutan önemli bir platform olma özelliği taşıyor.