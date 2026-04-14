Dijital Medyada Telifin Geleceği İstanbul'da Masaya Yatırılıyor
Dijital Medyada Telifin Geleceği İstanbul'da Masaya Yatırılıyor

14.04.2026 17:59
Dijital medya ve yapay zekâ ekseninde telif haklarının geleceği, İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek sempozyumda kapsamlı şekilde tartışılacak. Etkinlikte akademisyenler ve sektör temsilcileri, içerik sahipliğinin dönüşen yapısını değerlendirecek.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, dijitalleşme ve yapay zekâ çağında giderek daha fazla tartışılan telif hakları ve içerik sahipliği konularını kapsamlı bir sempozyumla gündeme taşıyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Telif Hakları Derneği iş birliğiyle düzenlenecek Ulusal Dijital Medya ve Telif Hakları Sempozyumu, 16 Nisan 2026 tarihinde Sâdâbâd Kampüsü Sütlüce Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

“Yapay zekâ çağında içeriğin gerçek sahibi kimdir?” sorusunu merkezine alan sempozyum, dijital medya alanında yaşanan hızlı dönüşümün hukuki ve etik boyutlarını çok yönlü biçimde ele almayı hedefliyor. Yapay zekâ destekli içerik üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte, yaratıcı emek, fikrî mülkiyet ve telif hakları kavramlarının yeniden tanımlandığı bir dönemde, alanın önde gelen akademisyenleri ve sektör temsilcileri önemli değerlendirmelerde bulunacak.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TELİF HAKLARI MASAYA YATIRILACAK

Sempozyum, gün boyunca dört ayrı oturumla devam edecek. İlk oturumda dijital medyada telif haklarının özel hukuk boyutu ele alınırken; ikinci oturumda medya endüstrisinin önde gelen yöneticileri ve profesyonelleri telifin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Günün ikinci yarısında ise yeni medya ekosisteminde telif haklarının dönüşümü ve yapay zekâ destekli üretim süreçlerinin sektörel etkileri değerlendirilecek. Son oturumda ise dijital telif ihlalleri ceza hukuku perspektifinden ele alınarak, güncel uygulamalar ve hukuki sorumluluklar tartışılacak.

AKADEMİ VE SEKTÖR BİR ARADA

Sempozyum, akademi ile sektör arasında köprü kurarak, dijitalleşmenin medya ve telif hakları alanına etkilerini disiplinler arası bir yaklaşımla ele almayı amaçlıyor. Alanında uzman akademisyenler, hukukçular ve medya profesyonellerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlik, güncel tartışmalara akademik derinlik kazandırmayı hedefliyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek sempozyum, dijital çağda içerik üretimi ile telif hakları arasındaki ilişkiye ışık tutan önemli bir platform olma özelliği taşıyor.

Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Medya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Papa ile arası gerildi, Trump’tan geri adım geldi O paylaşımı sildi Papa ile arası gerildi, Trump'tan geri adım geldi! O paylaşımı sildi
Nijerya’da Boko Haram’ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü Nijerya'da Boko Haram'ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü
Bolu’da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı Bolu'da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı
56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı 56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı
Galatasaray’da kadro dışı kararı Galatasaray'da kadro dışı kararı

18:30
Trump’tan İran açıklaması Müzakereler için tarih verdi
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi
18:08
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
17:41
İsrail basınından Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye analizi
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
17:24
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
17:20
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
17:11
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
