Dijital sendikacılık semineri - Son Dakika

Dijital sendikacılık semineri

12.10.2020 14:34
Dijital sendikacılık semineri, System.String[]

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin hizmet içi eğitim programları çerçevesinde düzenlediği 'Dijital Sendikacılık' seminerine katılmak için Adana'ya gelen sosyal medya fenomeni, yazar ve Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, Covid-19'un dünya nüfusunu beş yüz milyona...

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin hizmet içi eğitim programları çerçevesinde düzenlediği 'Dijital Sendikacılık' seminerine katılmak için Adana'ya gelen sosyal medya fenomeni, yazar ve Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, Covid-19'un dünya nüfusunu beş yüz milyona düşürme projesinin bir parçası olduğunu söyledi.

Konferansta dijital sendikacılığın geleceği ve bu geleceğe uygun olarak atılabilecek adımlar konuşuldu.

Bir salgın hastalığın geleceğini iki yıl önce sosyal medya hesaplarından paylaştığında kendisine çok tepki gösterildiğini ancak gelinen noktada o tepkiyi gösterenlerin şimdi teşekkür ettiğini vurgulayan Ercan, "Dünya artık dijital çağa geçti. Bu yüzden doğru okumalar yapmak ve doğru adımlar atmak gerekir. Önümüzdeki yıllarda dünya nüfusunu beş yüz milyona azaltma çabalarının bir ürünü olarak çok sayıda felaketle karşı karşıya kalacağız. Bu felaketleri bertaraf edebilmek için daha çok üreten kısmında olmalı ve aşırı tüketimden vazgeçmeliyiz. Kendi ülke insanımızın yazılımını ve içeriğini gerçekleştirdiği, yerli ve milli sosyal medya ağları, haberleşme ve mesajlaşma uygulamaları üretmemiz gerekiyor. Eğer bir ürün size ücretsiz bir şekilde sunuluyorsa o üründe ücret sizsiniz. Bütün bilgileriniz bir veri olarak toplanıyor. Sesiniz, görüntünüz, parmak iziniz kayıt altına alınıyor. İşte bu yüzden yerli üretim önemli. Gelecekte insanlığı daha zor günler bekliyor. Yapay zekalı robotlarla insan arasında bir savaş yaşanacak ama bu savaşı sonunda insan kazanacak" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer öncülüğünde şimdiye kadar çok verimli işlere imza attığını kısa bir araştırma sonrasında öğrendiğini ifade eden Said Ercan, " Türkiye'nin birçok ilini gezdim. Onlarca kuruma danışmanlık yaptım. Bine yakın konferans verdim. Bu tecrübelerimden yola çıkarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Dijital Sendikacılık konusunda tüm ülkeye örnek olabilir" diye konuştu.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer de Said Ercan'a konferansa katılımı nedeniyle teşekkür ederken, "Yenilikçi ve öncü sendika olarak hep daha iyiyi düşünüyoruz. Çağımız dijital çağı. Biz de buna ayak uydurmak için asla vazgeçmeden, pes etmeden hep daha iyisi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Yönetimi, ilçe başkanları ve yardımcıları ile Medya ve Tanıtım Komisyonu üyeleri katıldı. - ADANA

Dijital sendikacılık semineri
Dijital sendikacılık semineri
Dijital sendikacılık semineri
Dijital sendikacılık semineri
Dijital sendikacılık semineri

Eğitim Bir Sen, Sosyal Medya, Medya, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dijital sendikacılık semineri - Son Dakika

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