Dijital Uyuşturucu Ağına Büyük Darbe

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev operasyonda, uyuşturucu tacirlerinin dijital platformlar üzerinden kurdukları satış ağı çökertildi. 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 480 şüpheli yakalanırken, zehir tacirlerinin özellikle okul çevrelerini hedef aldığı ve WhatsApp, Telegram gibi uygulamaları "sipariş hattı" olarak kullandığı belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 14 Cumhuriyet Savcısı tarafından 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarıyla mücadele kapsamında geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Dün ise, İzmir merkezli Konak, Karabağlar, Buca, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Narlıdere, Balçova ve Güzelbahçe ilçeleri başta olmak üzere toplam 11 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Zehir ticareti dijital platformlara taşındı

Soruşturma kapsamında yapılan fiziki takip, adli arama ve teknik incelemeler neticesinde, uyuşturucu tacirlerinin suç yöntemlerinde dijitalleşmeye gittiği tespit edildi. Şüphelilerin; WhatsApp, Telegram, Messenger ve Facebook gibi internet tabanlı uygulamalar üzerinden kullanıcılarla irtibat kurdukları, satış faaliyetlerini bu platformlar aracılığıyla organize ederek uyuşturucu taleplerini topladıkları, belirli bir adrese bağlı kalmaksızın, uyuşturucu madde ticaretini günübirlik kiralanan evlerde ve farklı mekanlarda gerçekleştirdikleri, kuryeler aracılığıyla siparişleri alıcılara ulaştırdıkları tespit edildi.

Okullar ve çocuklar hedefte

Operasyonla birlikte zehir tacirlerinin uyuşturucuyu yaygınlaştırmak için okul ve yurt çevrelerini hedef aldığı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin bu alanlarda yaşı küçük şahıslara satış yapmaya çalıştıkları, uyuşturucu kullanıcılarının ise dijital uygulamalar üzerinden bu satıcılara ulaştığı belirlendi.

480 şüpheli yakalandı

Hakkında gözaltı kararı verilen 620 şüpheliden 480'i yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan ve adli süreci devam eden şüphelilere ilişkin veriler şu şekilde paylaşıldı: 92 şüphelinin halihazırda farklı suçlardan cezaevinde olduğu, 48'inin Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) statüsünde bulunduğu, 67'sinin kadın olduğu, 50 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. Firari durumda olan 140 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Operasyon ile ilgili bu sabah saatlerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İzmir'de Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı narkotik operasyonu olan Narko-Kapan İzmir'i gerçekleştirdik. Hava ve deniz unsurlarımızca da desteklenen Narko-Kapan İzmir operasyonuna; 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik detektör köpeği katıldı. İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı" sözlerine yer vermişti. - İZMİR