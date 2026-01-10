Dijitalleşen Medya: Burcu Öztürk Kırşehir\'de

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de gazeteci Burcu Öztürk; Türk Ocakları tarafından düzenlenen 'Ocak Başı Sohbetleri' programına konuk oldu. Öztürk; gazetecilik mesleği ve Kırşehir'de medyanın dijitalleşme süreci hakkında bilgi verdi.

Programda konuşan Burcu Öztürk; gazeteciliğin değişen yapısına değinerek, yerel medyanın dijital platformlara taşınmasının önemine dikkat çekti. Kırşehir'de medya alanında yaşanan dönüşümün, haberin daha hızlı ve geniş kitlelere ulaşmasını sağladığını belirten Öztürk konuşmasında; Kırşehir'in ilk gazetesi olan Vilayet Gazetesi hakkında da bilgi verdi. Gazetenin tarihi önemine değinen Öztürk, arşivler üzerinde incelemeler yaptığını, geçmiş dönemlere ait gazetelerin ise sınırlı sayıda günümüze ulaştığını ifade etti.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - KIRŞEHİR