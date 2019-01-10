Dijon'da Kombouare Dönemi
8 dakika önce
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Dijon'da teknik direktörlüğe Antoine Kombouare getirildi.
Fransa
Birinci Futbol
Ligi (Ligue 1) ekibi Dijon'da teknik direktörlüğe Antoine Kombouare getirildi.
Dijon Kulübünden yapılan açıklamada, görevden ayrılan teknik direktör Olivier Dall'Oglio'nun yerine 55 yaşındaki Kombouare ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Dijon'un ligde kalması halinde Kombouare'nin sözleşmesinin bir yıl daha uzatılabileceği belirtildi. Yeni Kaledonya
asıllı Fransız teknik adam, daha önce Strasbourg, Valenciennes
, Paris
Saint-Germain, Lens ve Guingamp
gibi takımlarda görev yaptı.
Ligue 1'de 18 maçta 16 puan toplayan Dijon, 18. sırada bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:40 Kaynak: AA
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