Dikili'de Anne ve Kızın Cenazesi Aydın'da Defnedildi

İzmir'in Dikili ilçesinde evlerinde ölü bulunan anne ve kızının cenazeleri, Aydın'da toprağa verildi.
12 Ocak'ta Salimbey Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan anne Suna Sarıyörük (83) ile kızı Ebru Sarıyörük'ten (55) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde anne ve kızını hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Anne ve kızının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan ekipler tarafından doğal gaz tesisatında yapılan ölçümlerde gaz sızıntısının tespit edilmediği belirtildi.
Yakınları tarafından bugün İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan Suna Sarıyörük ile kızı Ebru Sarıyörük'ün cenazeleri, memleketleri Aydın'ın İncirliova ilçesine götürüldü.
Anne ve kızının cenazeleri, Çarşı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İncirliova İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
