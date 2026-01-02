Dikili'de Tarıma Dayalı Sanayi İmza Töreni - Son Dakika
02.01.2026 15:47
TDİOSB altyapı ve jeotermal sistemleri için sözleşme imzalandı; bölgesel kalkınma hedefleniyor.

İzmir'in Dikili ilçesindeki Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB) altyapı ve jeotermal ısıtma sistemleri yapımı işi sözleşmesi için imza töreni gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen törene İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan ile ihaleyi kazanan firmanın yetkilileri katıldı.

İmzalanan sözleşme kapsamında yüklenici firma atık su, yağmur suyu ve kullanma suyu altyapıları, elektrik, telekomünikasyon ve scada sistemleri, kuşaklama kanalı ve sanat yapıları, jeotermal ısı merkezi, iletim şebekeleri ve sera ısıtma sistemlerini inşa edecek.

Çakan, yaptığı konuşmada, TDİOSB'nin istihdam, kadın emeğinin güçlendirilmesi, gıda arz güvenliği ve bölgesel kalkınma açısından çok boyutlu ve kalıcı etki yaratacak bir yatırım olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak: AA

