Dilan Yeşilgöz-Hollanda Bakanı

11.02.2026 13:47
Tunceli kökenli Dilan Yeşilgöz, Hollanda'da Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı oldu.

Caner Aktan

(TUNCELİ) -

Tunceli kökenli siyasetçi Dilan Yeşilgöz-Zegerius'un Hollanda'da Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak göreve getirileceğinin duyurulması memleketinde memnuniyetle karşılandı.

Hollanda'da son genel seçimlerin ardından oluşan yeni kabinenin gelecek günlerde Hollanda Kralı Willem-Alexander önünde yemin etmesi planlanıyor.

Tunceli kökenli siyasetçi Dilan Yeşilgöz'ün de Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olacağı duyuruldu.

Yeşilgöz, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, yeni hükümetin savunma ve güvenlik politikasını güçlendirmeye odaklanacağını vurguladı.

Yeşilgöz, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde partimiz, çeşitli pozisyonları nasıl dolduracağımızı dikkatlice değerlendirdi. Benim için bu, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak Hollanda için çalışacağım anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde ülkemizi güçlü kılmak, bugün ve yarının tehditlerine karşı kendini koruyabilen bir ülke yapmak için çalışacağım. Bu görev benim için büyük bir onur" dedi.

Tuncelili hemşehrileri gururlu

Kent sakinlerinden Ali Mükan, Tunceli'nin okuma oranı en yüksek illerden biri olduğunu belirterek, "Bir kent düşünün, bu kent her yıl okuma oranının en yüksek olduğun bir kent olsun. Ancak atamalarda hiçbir yerde göremiyoruz. Dilan Yeşilgöz'e verilecek görevi duyduğumuzda mutlu olduk. Son yıllarda yüzümüzü gülümseten bir gelişme oldu. Bizler hemşehrileri olarak kendisini tebrik ediyoruz ve kutluyoruz" dedi.

Saniye İldeniz ise, "Dilan eminim ki orada tüm ezilen kadınların sesi olacaktır. Bizim kültürümüzün sesi olacak. Bizim kabemizin kalbimiz olduğunu bir kez daha gösterecektir. Dilan'ın güzel yüreği uzakta da olsa bunu hissediyorum. Ona hayat boyu başarılar dilerim" diye konuştu.

Ahmet Aktaş ise, "Dilan kardeşimize başarılar diliyoruz, kendisiyle gurur duyuyoruz. Bizim içimizde bilim adamları çoktur. Hepsi her türlü göreve layıktır. Yeterki devlet bu insanlara görev ve sorumluluk versin. Bu insanlar gidip dışarıda görev almasın. Bu insanlar başka ülkelerde, başka makamlarda görev almasınlar, kendi memleketlerinde kendi insanlarına hizmet etsinler. Bizim devletten istediğimiz budur" dedi.

Kaynak: ANKA

