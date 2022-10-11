Gemlik Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ilçeye bir arabayla beraber geldikleri öğrenilen dilencilerin halkı istismar ederek topladıkları paralara el koyularak işlem yapıldı. Orhangazi Caddesinde yanında çocuklarıyla dilenen yabancı uyruklu kişi, ise zabıta ekiplerine bıçak çekti. Zanlı zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirilirken, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Zabıtaya bıçak çeken dilenci kaçamadı - Son Dakika

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