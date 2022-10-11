Zabıtaya bıçak çeken dilenci kaçamadı - Son Dakika
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Zabıtaya bıçak çeken dilenci kaçamadı

11.10.2022 20:02

Zabıtaya bıçak çeken dilenci kaçamadı Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilenci operasyonunda farklı miktarlarda para ele geçirirken, Orhangazi Caddesinde yanında çocukla dilenen bir kişi ise zabıta ekiplerine bıçak çekti.

Zabıtaya bıçak çeken dilenci kaçamadı

BURSA - Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilenci operasyonunda farklı miktarlarda para ele geçirirken, Orhangazi Caddesinde yanında çocukla dilenen bir kişi ise zabıta ekiplerine bıçak çekti.

Gemlik Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ilçeye bir arabayla beraber geldikleri öğrenilen dilencilerin halkı istismar ederek topladıkları paralara el koyularak işlem yapıldı. Orhangazi Caddesinde yanında çocuklarıyla dilenen yabancı uyruklu kişi, ise zabıta ekiplerine bıçak çekti. Zanlı zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirilirken, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Orhangazi, Gemlik, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zabıtaya bıçak çeken dilenci kaçamadı - Son Dakika

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