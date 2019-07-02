Dilenciden çıkan para şoke etti
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İzmir'in Buca ilçesinde zabıta ekiplerinin, dilencilik yaptığını tespit ettikleri vatandaşın üzerinden yaklaşık 5 bin lira para çıktı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:58 Kaynak: İHA
'in Buca
ilçesinde zabıta ekiplerinin, dilencilik yaptığını tespit ettikleri vatandaşın üzerinden yaklaşık 5 bin lira para çıktı.
İzmir'de dilencilik yapan bir vatandaşın üzerinden çıkan para 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Zabıta
ekipleri Çevik Bir
Meydanında dilencilik yapan İbrahim Öziskinciler isimli bir vatandaşı tespit ederken, şahsın üzerinden çıkan meblağ ekipleri de şok etti. İnsanların duygularını kullanarak para isteyen Öziskinciler'in üzerinden 4 bin 796 lira nakit para çıktı. Şahısla ilgili soruşturma başlatılırken, İbrahim Öziskinciler'in üzerinden çıkan 4 bin 796 liraya da el konuldu. - İZMİR
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