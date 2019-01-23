Son Dakika Haberleri: Dilovası'nı 'Biz' Bilinciyle Yöneteceğiz

Dilovası'nı 'Biz' Bilinciyle Yöneteceğiz

43 dakika önce

AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir ve diğer aday adaylarını bir araya getirdi.

Dilovası'nı 'Biz' Bilinciyle Yöneteceğiz, System.String[]

Toplantıya ayrıca; AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, İl Yöneticileri İlhan Yıldırım ve Fazıl Korkmaz ile ilçe yöneticileri katıldı. Toplantının açılışını konuşan İlçe Başkanı Osman Akbulut, Dilovası'nda seçimi kaybetmemizi isteyenlerle en güzel cevabı 31 Mart'ta vereceğiz" dedi.

BEN DEĞİL BİZ BİLİNCİYLE YÖNETECEĞİZ

Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir, "Bir seçim sürecine girdik. Bu süreçte beni gibi sizlerde bu göreve talip oldunuz ancak Genel Merkezimiz bu görevi bizlere layık gördü. Bu görev için çıktığımız bu yolda sizlerin desteğine ihtiyacım var. Bu kenti ben değil bizler yöneteceğiz. Onun için bu yolda sizlerin her zaman yanımda olmasını ve gelişen ve büyüyen Dilovası'na katkı sunmanızı istiyorum" dedi.

KARDEŞİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "2014 yerel seçimlerinde sizlerin desteği ve halkımızın teveccühü ile göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin kalkınması ve büyümesi için çalıştık. Bu göreve gelirken sizlerle birlikte yola çıkmıştık. Yarında sizlerin desteği ile Hamza Şayir kardeşimizin yanında hep birlikte yer alacak ona destek olacağız ve Dilovası'nda AK kadrolar ile hizmete devam edilmesi için mücadele edeceğiz" dedi.

GÜZEL PROJELERİMİZ OLACAK

Toplantının son konuşmasını yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise yaptığı konuşmasında "Yaklaşık 10 yıldır AK kadrolar ile Dilovası'na güzel hizmetler yapılmaktadır. Dilovası'na gerçekten yapılamaz denilen hizmetler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bu hizmetlerin devamı için hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Yeni dönemde Dilovası için gerçekten güzel projelerimiz var" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:16 Kaynak: Bültenler

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