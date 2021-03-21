Dinamo Kiev taraftarları, Lucescu'ya ırkçı ve hakaret içeren pankartlar ve tezahüratlar yaptılar - Son Dakika

Dinamo Kiev taraftarları, Lucescu'ya ırkçı ve hakaret içeren pankartlar ve tezahüratlar yaptılar

21.03.2021 14:52
Dinamo Kiev taraftarları, Lucescu'ya ırkçı ve hakaret içeren pankartlar ve tezahüratlar yaptılar, System.String[]

Mircea Lucescu'nun olaylı başlayan Dinamo Kiev macerası aynı şekilde devam ederken, son olarak deneyimli teknik adama kendi takımının taraftarları tarafından büyük ayıp edildi. Lucescu'ya ırkçı ve hakaret içerikli pankartlar hazırlayıp tezahüratlar yapan taraftarlara UEFA tarafından soruşturma açılması bekleniyor.

Ukrayna'da sezon korona virüs önlemleri çerçevesinde seyircisiz maçlarla başlarken, geçtiğimiz haftalardan itibaren ise izleyiciler kısmi olarak tribünlere dönmeye başladılar. Ancak seyircinin tribünlere dönüşüyle Lucescu açısından tatsız sahneler ortaya çıktı.

Ligdeki Minai ve Zorya maçları ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Villarreal karşılaşmasında Rumen teknik adama kendi taraftarları tarafından hakaretler edildi, ırkçılığa varan ifadeler kullanıldı. Dinamo Kiev'in White Boys Club (WBC) isimli taraftar grubu Mircea Lucescu'ya karşı yaptıkları tezahüratlar ve hazırladıkları pankartlarla olan protestolarını bu karşılaşmalarda da kaldığı yerden sürdürdü.

Dinamo Kiev taraftarları, Lucescu'ya ırkçı ve hakaret içeren pankartlar ve tezahüratlar yaptılar

"ÇİNGENELERİ İSTEMİYORUZ"

Kiev Olimpiyat Stadı'ndaki Avrupa Ligi maçında 75 yaşındaki çalıştırıcı için Luce'nin fotoğrafıyla birlikte üzerinde "Çingeneleri istemiyoruz" ve "Lucescu çek git" yazan pankartlar açıldı. WBC bu fotoğrafları Facebook sayfasından paylaştı.

UEFA'NIN TAVRI BEKLENİYOR

Villarreal maçındaki hadiseler bir UEFA müsabakasında yaşandığı için UEFA'nın konuyla ilgili soruşturma açıp açmayacağı merak konusu oldu. Bu yüzden kulübe ceza gelmesi durumunda başkent ekibi, taraftarının kendi hocasına olan hareketi nedeniyle yaptırıma uğramış olacak.

Dinamo Kiev taraftarları, Lucescu'ya ırkçı ve hakaret içeren pankartlar ve tezahüratlar yaptılar

Mircea Lucescu Dinamo Kiev'in başına geçtiği günden bu yana bu taraftar grubunun hocaya tepkisi sürüyor. Lucescu uzun yıllar ezeli rakip Shakhtar Donetsk'i çalıştırdığı için Rumen çalıştırıcıyı kendi takımlarının başında istemediklerini deklare ediyorlar.

LİGDE LİDERLER

Dinamo Kiev ligde en yakın rakibinin 7 puan önünde lider durumda bulunuyor. Lucescu'yu destekleyen taraftarlar da bulunmasına karşın, diğer gruptakiler takımın aldığı sonuçlardan bağımsız olarak protestolarını sürdürüyorlar.

Dinamo Kiev taraftarları, Lucescu'ya ırkçı ve hakaret içeren pankartlar ve tezahüratlar yaptılar

Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dinamo Kiev taraftarları, Lucescu'ya ırkçı ve hakaret içeren pankartlar ve tezahüratlar yaptılar - Son Dakika Spor


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