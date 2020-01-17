Dinar Ceza Evine kitap bağışı - Son Dakika
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Dinar Ceza Evine kitap bağışı

6 saat önce

Dinar T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun kütüphanesine özel bir banka tarafından 164 tane kitap bağışlandı.

Dinar Ceza Evine kitap bağışı, System.String[]

Dinar T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun kütüphanesine özel bir banka tarafından 164 tane kitap bağışlandı.

Yapı Kredi Yayınları'ndan oluşan kitapların Cumhuriyet Başsavcılığı makam odasındaki teslim törenine Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaçar, Yapı Kredi Bankası Bölge Müdürü Mustafa Kamil Bulut, Yapı Kredi Bankası Dinar Şube Müdürü Orçun Dinçtopal, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Bahattin Yakın katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, infaz kurumunun kütüphanesine yapılan kitap bağışından dolayı banka yetkililerine teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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