Toplantıya İlçe jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın , Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş ve diğer kurum müdürleri katıldı.

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