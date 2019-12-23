Dinar'da "Kadına Yönelik Şiddet" toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dinar'da 'Kadına Yönelik Şiddet' toplantısı yapıldı - Son Dakika

Dinar'da "Kadına Yönelik Şiddet" toplantısı yapıldı

6 saat önce

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Dinar'da

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya İlçe jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş ve diğer kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan kaymakam Kapankaya, kadına şiddetle alakalı ilçede bulunan bütün kurumların ortak hareketle gerekli çalışmaları yapacağını, kadın erkek eşitliği bilincini toplumda oluşturacaklarını söyledi.

Selami Kapankaya, Jandarma, Dinar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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