Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Dinar'dan kısa kısa

6 saat önce

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Yıprak köyündeki şehit Teğmen Şafak Evran'ın ailesini ziyaret etti.

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Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Yıprak köyündeki şehit Teğmen Şafak Evran'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kapankaya, devletin ve milletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirterek, "Her zaman acınızı paylaşıyoruz. Bir istek veya talebiniz olur ise bize bildiriniz." ifadesini kullandı.

Dinar'da Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yapılacak

Dinar'da "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi" yapımı için protokol imzalandı.

Belediye binasındaki protokol töreninde konuşan Başkan Nihat Sarı, "Seçim beyannamemizde yer alan 'Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi' yapım işi sözleşmesini hayırlısıyla imzaladık. Sahipsiz sokak hayvanlarımızın bakımlarının yapılacak olduğu tesisimiz şimdiden ilçemize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:04 Kaynak: AA
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