Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika

Dinar Ticaret ve Sanayi Odası, (DTSO) üyeleri için özel bir kargo şirketiyle bir yıl süresince indirimli tarife anlaşması imzaladı.

DTSO'dan yapılan açıklamada, "Üyelerimiz indirimli tarifeden yararlanabilmesi için bir sefere mahsus olmak üzere ilgili kargo firmasına 'oda kayıt belgesi' teslim edecek. Daha sonra da kargo firmasınca sisteme anlaşma tanımlaması yapılacak." ifadesi yer aldı.

Saz Ovası Sulama Sistemleri Dinar Belediyesine devredildi

Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğünce yapılan Saz Ovası Sulama Sistemleri, imzalanan protokol ile Dinar Belediyesine devredildi.

Belediye Başkanlığı makamındaki imza törenine, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı ile DSİ 18. Bölge Müdürü Mahmut Berber katıldı.

İmza töreninin ardından Saz Ovası Sulama Sistemlerinin işleyişi hakkında bir görüşme yapıldı.