Son Dakika Haberleri: Dinarlı Şehit İzzet Taşbaş anıldı
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Dinarlı Şehit İzzet Taşbaş anıldı

53 dakika önce

Yüksekova Şemdinli yolu üzerinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarının güvenlik güçlerini taşıyan zıhlı aracın geçişi sırasında tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş İzzet Taşbaş anıldı.

Dinarlı Şehit İzzet Taşbaş anıldı, System.String[]

Yüksekova Şemdinli yolu üzerinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarının güvenlik güçlerini taşıyan zıhlı aracın geçişi sırasında tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş İzzet Taşbaş anıldı.

Dinar Kaymakamlığı tarafından organize edilen anma programı Şehit İzzet Taşbaş İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleşti.

Programa, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Jandarma Komutanı J. Yüzbaşı Necip Kacar ve Emniyet Müdürü Özgür Taşkın katıldı.

Okul öğrencileri tarafından şehit İzzet Taşbaş için hatmi şerifler, dualar ve anısına şiirler okundu.

Yüksekova, Şemdinli, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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