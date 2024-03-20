Haun Ventures, Diogo Mónica'yı kadrosuna dahil etti - Son Dakika
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Kripto

Haun Ventures, Diogo Mónica'yı kadrosuna dahil etti

Haun Ventures, Diogo Mónica\'yı kadrosuna dahil etti

Kripto yatırım şirketi Haun Ventures, Anchorage Digital'in kurucu ortağı Diogo Mónica'yı Genel Ortak olarak işe aldığını duyurdu. Mónica'nın katılımı, şirketin kripto alanındaki yenilikçilere sunduğu imkanları genişleteceğini ve kripto endüstrisinde öncü bir girişim sermayesi markası olma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtildi.

20.03.2024 17:13  Güncelleme: 17:18
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Kripto yatırım şirketi Haun Ventures, kripto alanındaki yenilikçilere daha da fazla destek sunmak için Diogo Mónica'yı kadrosuna dahil etti.

Kripto Sektöründe Büyük Bir Geçiş: Diogo Mónica'nın Yeni Rolü

Kripto para yatırım şirketi Haun Ventures, Anchorage Digital'in kurucu ortağı Diogo Mónica'nın şirkete Genel Ortak olarak katıldığını duyurdu. Haun Ventures'ın kurucusu Katie Haun, Mónica'nın eşsiz deneyim ve yeteneklerinin, şirketin kripto alanındaki yenilikçilere sunduğu imkanları genişleteceğini ve katılımının, şirketin kripto endüstrisinde öncü bir girişim sermayesi markası olma yolunda önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Mónica, Anchorage ile olan bağlarını tamamen koparmayacak. Yapılan açıklamaya göre Mónica, şirkette Yönetim Kurulu Başkanı olarak stratejik ve işe alım danışmanlığı yapmaya devam edecek. Bu roldeki görevi ise Anchorage'ın büyüme ve gelişim yönünde kritik kararlar almasına yardımcı olmak olacak.

Haun Ventures, Katie Haun'un Andreessen Horowitz'de dört yıl görev yaptıktan sonra 2022 Mart'ında kuruldu. Şirket, Aleo, Aptos ve OpenSea gibi önde gelen projelere yatırım yapmak üzere 1,5 milyar dolar fon topladı ve kripto sektöründe önemli bir oyuncu haline geldi.

Anchorage ise, ABD Hazine Bakanlığı'nın Denetim Ofisi (OCC) tarafından verilen federal banka tüzüğüne sahip bir kripto saklama ve finans platformudur. Andreessen Horowitz ve Goldman Sachs gibi önemli yatırımcıların desteğini alan şirket, 50 milyar dolarlık müşteri varlıklarını yönetiyor.

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Son Dakika Kripto Haun Ventures, Diogo Mónica'yı kadrosuna dahil etti - Son Dakika

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