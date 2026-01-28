Diplomasi Tarihinden Kesitler Konferansı

Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "YERİNDE: Diplomasi Tarihimizden Kesitler" konferans serisinin üçüncü etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, "YERİNDE: Diplomasi Tarihimizden Kesitler" konferans serisinin üçüncü etkinliği Dışişleri Bakanlığı binasında bulunan Ömer Haluk Sipahioğlu Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Gül Akyılmaz, "Reisülküttaplıktan Hariciye Nezaretine: Osmanlı Devleti'nin Diplomasi Yolculuğu" başlıklı sunum yaptı.
