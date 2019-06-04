Son Dakika Haberleri: Direksiyon başındaki tır sürücüleri bayrama buruk girdi
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Direksiyon başındaki tır sürücüleri bayrama buruk girdi

49 dakika önce

Ramazan Bayramı'na yollarda giren şoförleri, ailelerinden uzakta olmanın verdiği hüznü yaşıyor.

Direksiyon başındaki tır sürücüleri bayrama buruk girdi, System.String[]
Ramazan Bayramı'na yollarda giren şoförleri, ailelerinden uzakta olmanın verdiği hüznü yaşıyor.
Bayramın ilk gününde yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen tırlar, 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Sıranın kendilerine gelmesini bekleyen bazı tır şoförleri, Türkiye'nin bir ucundan sevdiklerine telefon ederek hasret giderdi, onlarla bayramlaştı.
Kimi şoförler kuyrukta bazıları da tır parklarında birbirleriyle bayramlaştı. Şoförler, bayram şekeri bulamadıklarında çay demleyip arkadaşlarına ikram etti.
Gaziantep'ten aldığı yükü Macaristan'a götüren Ahmet Kılınç, AA muhabirine, bir bayramı daha ailesinden uzakta geçirdiğini söyledi.
Yurt dışına çıkmak için 3 gündür sırada beklediğini ifade eden Kılınç, "Görüyorsunuz, bayram yollarda geçiyor. Sevdiklerimizle anca telefonda bayramlaşıyoruz. Zor bir mesleğimiz var. Ekmek parası için gidip gelmek zorundayız." dedi.
Gurbette bayram geçirmenin zorluklarını anlatan Ali Balcı da "Ailemiz yanımızda olmasa da en azından sevdiğimiz dostlarımız yanımızda. Onlarla bir bayram geçiriyoruz. Tabii ki buruk geçiyor. Zaman geliyor, cenazene, hastana yetişemiyorsun. Güzel yanı da sevdiğimiz arkadaşlarla bir arada gidip geliyoruz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:35 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Güncel
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