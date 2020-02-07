Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç şarampole uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç şarampole uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç şarampole uçtu: 3 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan aracın şarampole uçması nedeniyle 3 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç şarampole uçtu: 3 yaralı, System.String[]

Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan aracın şarampole uçması nedeniyle 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri- Ankara karayolu Düver kasabası yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında 66 DN 776 plakalı otomobil, kar yağışı sonrasında kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole uçtu.


Takla atan araç hurdaya dönerken, kazada yaralananların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yapılan ihbarla olay yerine kısa sürede ulaşan 112 ekipleri, Fatih E., Yasin Ö. ve Merve H.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.


Yapılan ilk müdahalenin ardından durumları ağır olan yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kayseri, Ankara, Düver, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
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