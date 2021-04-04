Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaldırıma çıktı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaldırıma çıktı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaldırıma çıktı Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaldırıma çıktı İSTANBUL - Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, Haraççı - Hadımköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 2 kişinin bulunduğu otomobilin sağlık çalışanı olan sürücüsü dönüş yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kaldırıma çıkarak durabildi. Kazanın olduğu yere ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde kontrolleri yapılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika

Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satışa çıkardı

Fenerbahçe teknik direktör kararını verdi! Joachim Löw ile görüşmeler başlıyor

Son Dakika! Akşener'den emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki: Bu apaçık bir zevzekliktir

Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü

Son Dakika: AK Parti MYK, emekli 103 amiralin imza attığı Montrö bildirisi gündemiyle yarın toplanıyor

CHP'den 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü

AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı

Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı