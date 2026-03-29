Direksiyon sınavını geçemeyen sürücü, babası ile birlikte eğitmene saldırdı

İstanbul’un Silivri ilçesinde Cumhuriyet Parkı’nda ehliyet almak için direksiyon sınavına giren bir genç, iddiaya göre yeterli puanı alamadı.
Sınavdan kalan genç ve babası, komisyon üyelerine tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine gencin babası, komisyon üyesine yumrukla saldırdı. Komisyon üyesi aldığı yumruk darbeleriyle hafif yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren baba oğuldan şikayetçi oldu.
Öte yandan o anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
